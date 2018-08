Kiki Bertens klopt nummer 1 van de wereld Halep in finale Cincinnati

De 26-jarige Wateringse versloeg in de finale van het Amerikaanse toptoernooi in een slopende driesetter de nummer 1 van de wereld, Simona Halep: 2-6 7-6 (6) 6-2.

Bertens trof in Halep de tennisster in vorm. De als eerste geplaatste Roemeense won vorige week het toernooi van Montreal en was al negen partijen op rij ongeslagen. Bertens schakelde in Cincinnati topspeelsters als Caroline Wozniacki, Elina Svitolina en Petra Kvitova uit.

Tegen de tot dan toe bijna foutloos spelende Halep begon Bertens in de tweede set steeds beter te spelen. Ze werkte een matchpoint weg en greep met 8-6 de winst in de tiebreak. In de beslissende set nam Bertens tot twee keer toe een voorsprong en die gaf ze tegen de vermoeid ogende Halep niet meer weg. Met een ace pakte ze de zege: 6-2.

Kiki Bertens: Als ik 36 ben tennis ik zeker niet meer In juni interviewden we Bertens over haar tennis- en maatschappelijke carrière. "Tennis bepaalt een groot deel van mijn leven, maar het is niet mijn leven."