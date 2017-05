Kiki Bertens is terug waar het sprookje begon

Ze staat op de rode loper met een glimlach. In haar linkerhand een kartonnen bord met een grote smiley, in de rechter de toernooimascotte: een gele knuffel met een zonnebril op. Even poseren voor de organisatie.

Kiki Bertens is terug in Neurenberg, de plek waar haar sprookje een jaar geleden begon. Nadat ze vorig jaar via de kwalificaties het toernooi in Duitsland had gewonnen, stootte ze vanuit het niets door naar een plek in de halve finale van Roland Garros.

Begin dit seizoen moest ze veel nederlagen incasseren, maar de 25-jarige Bertens lijkt op haar favoriete ondergrond het vertrouwen net op tijd terug te hebben gevonden. Zet haar op gravel en de twijfels verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Loepzuivere lobs en dropshots

Ze nam het goede gevoel van een uitstekende week in Madrid, waar ze de kwartfinale haalde, afgelopen week mee naar Rome. Op het gemalen baksteen van de Next Gen Arena beleefde ze weer een primeur. Zaterdag stond Bertens in haar eerste halve finale van het prestigieuze toernooi in de Italiaanse hoofdstad. Tegen de nummer vier van de wereld Simona Halep speelde ze ondanks een wankelend begin een sterke eerste set, waarin ze het publiek liet smullen van loepzuivere lobs en dropshots. Bij een 5-3 achterstand toonde Bertens haar mentale veerkracht door maar liefst vijf setpoints weg te werken, maar toch was het Halep die er met de set vandoor ging. Die opsteker zorgde ervoor dat Halep vrijuit kon spelen. Ze maakte amper nog fouten. Na twee verloren sets (5-7 en 1-6) kon Bertens haar tas pakken om af te reizen Duitsland. De titel ging naar de Oekraïense Elina Svitolina, die Halep gisteren in drie sets (4-6 7-5 6-1) versloeg.

Wanneer de meeste topspeelsters rust nemen, is Bertens van plan haar titel te verdedigen in Neurenberg

Ondanks de nederlaag tegen Halep moet Bertens vertrouwen hebben geput uit de goede resultaten van de afgelopen weken. Hoewel de meeste topspeelsters in de week voor Roland Garros rust nemen, is Bertens volgens coach Raemon Sluiter gewoon van plan haar titel te verdedigen in Neurenberg, waar ze gisteren op de rode loper poseerde.

De nummer één van Nederland had er ook voor kunnen kiezen om het toernooi aan zich voorbij te laten gaan om blessures richting Parijs uit te sluiten. Vorig jaar had ze bij aanvang van het toernooi in Duitsland vijf wedstrijden meer gespeeld dan dit jaar. De loodzware rit richting de halve finale op Roland Garros, waarin ze van Serena Williams verloor, had zijn weerslag op haar lichaam. In de wedstrijd tegen Williams kreeg Bertens last van een kuit. Er bleek een scheurtje in te zitten, waar ze een paar weken van moest herstellen.

Een goed resultaat in Neurenberg, waar Yulia Putinseva met de 29ste plek op de wereldranglijst na titelverdediger Bertens (20ste) de hoogst geplaatste speelster is, kan haar juist ook een laatste beetje vertrouwen geven voor Roland Garros. In Parijs zal Bertens door haar goede spel van vorig jaar als een publiekstrekker worden gezien. Door het ontbreken van Maria Sjarapova en Serena Williams liggen er dit jaar bovendien meer kansen voor een outsider als winnaar op Roland Garros.