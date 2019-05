Kiki Bertens geeft op in tweede ronde Roland Garros

Bij de stand van 40-15 in het voordeel van Kuzmova liep Bertens plots naar haar bankje om behandeld te worden door de dokter. Enkele minuten later liep ze naar de nummer 46 van de wereld toe om haar te feliciteren. Bertens zei dat ze aan het trillen was en geen kracht had.

Bertens werd aan het begin van het toernooi nog gezien als een van de titelkandidaten. Na een halve finale in Stuttgart, de eindzege in Madrid en een halve finale in Rome stond Bertens als vierde op de wereldranglijst - als beste Nederlandse tennister ooit - en kwam ze met veel zelfvertrouwen naar Parijs.

