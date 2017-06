Kiki Bertens: Als ik 36 ben tennis ik zeker niet meer

Twaalf maanden geleden, toen voor Bertens alles anders was in Parijs, haalde ze in het dubbelspel nog de kwartfinales door een overwinning in de derde ronde op de Amerikaanse zusters Williams.

Vandaag stonden Bertens en Larsson op baan drie oog in oog met een andere tennislegende, Martina Hingis, die zich na haar rentree in 2013 met succes heeft toegelegd op het dubbelspel.

Tennis bepaalt een groot deel van mijn leven, maar het is niet mijn leven. Kiki Bertens

In haar tweede leven als tennisster veroverde de 36-jarige Zwitserse de hoofdprijs op de Australian Open, Wimbledon en de US Open. Alleen op Roland Garros wist ze het dubbelspeltitel nog niet te winnen. Met de Taiwanese Yung-Jan Chan was Hingis veel te sterk voor Bertens en Larsson: 6-2 en 6-0.

Respect Bertens was niet onder de indruk van de aanwezigheid van Hingis aan de andere kant van het net. “Ik heb daar niet zoveel mee”, zei de 25-jarige Wateringse. “Ik heb respect voor haar prestaties, maar ik ben niet opgegroeid met tennis.” Op de vraag hoe groot de kans is dat ze net als Hingis op haar 36ste nog tennist, antwoordde Bertens resoluut: niet. “Tennis bepaalt een groot deel van mijn leven, maar het is niet mijn leven. Ik weet niet of ik na twee, drie of vijf jaar stop, maar als ik 36 ben tennis ik zeker niet meer.” Ik had hoop dat het hier ook goed zou gaan, maar misschien heb ik wel te veel gehoopt. In haar jeugd volgde Bertens het tennis nauwelijks. Ze had geen idool, ze heeft ook geen herinnering aan een bepaalde speelster. Als de televisie aan stond keek ze wel, maar kon ze haar aandacht er niet bijhouden. “Ik heb niet het stempel van een tennisliefhebber in hart en ziel”, zei ze na de uitschakeling in het dubbelspel. “Standaard keek ik wel naar Goede Tijden Slechte Tijden.” De komende dagen zit ze ook niet aan de buis gekluisterd als Roland Garros de beslissende week ingaat.

In de top-dertig Voordat Bertens zich gaat voorbereiden op het grasseizoen (‘Ik sta niet te popelen’), wil ze eerst een paar dagen tot zichzelf komen in haar nieuwe huis in Breda. Ze heeft een lang, intensief en succesvol gravelseizoen achter de rug, met echter een onbevredigende afsluiting op Roland Garros. “Ik heb het netjes gedaan en blijf in de top-dertig. Ik had hoop dat het hier ook goed zou gaan, maar misschien heb ik wel te veel gehoopt. Het was een mooi seizoen, maar het laatste blijft altijd het meeste hangen.”

