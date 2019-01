Kijkers helpen onfortuinlijke deelnemer Per Seconde Wijzer alsnog aan prijzengeld

Meerwijk speelde mee in de categorie sport, maar moest in die laatste vraag negen artiesten benoemen die in het verleden hebben opgetreden in de rust van de Super Bowl in de Verenigde Staten. De muziek van Michael Jackson en Prince herkende hij nog wel, maar vervolgens gooide hij Beyoncé, Madonna en Lady Gaga door elkaar en bleef hij met U2 over terwijl de ten gehore gebrachte muziek daar helemaal niet naar klonk. Zijn twee jokers mochten niet baten.

“Het is niet anders”, mompelde hij terwijl presentator Erik Dijkstra hem de troostprijs, het welbekende klokje, overhandigde. “Kom, we gaan er een drinken”, zei deze.

De kijkers reageerden minder lakoniek. Velen oordeelden dat het om een muziekvraag ging, en niet om een sportvraag. Op Twitter regende het termen als ‘diefstal’ en ‘rot­streek’. De eindredacteur van het programma noemde in het AD het medeleven van de kijkers sympathiek, maar vond de gang van zaken niet uitzonderlijk. “Spelers krijgen vaker in de vierde ronde muziekvragen.”