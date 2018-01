Kijken, kijken, niet kopen; Kijkshop verwelkomt laatste klanten

Het oogt druk bij de Kijkshop in de Utrechtse wijk Overvecht. Afgelopen zaterdag opende de winkel voor het eerst sinds het faillissement weer de deuren. Met een executieverkoop hoopt de curator wat extra geld binnen te harken. Van de stormloop waar misschien op gehoopt is, lijkt hier geen sprake, maar in de winkel is het redelijk druk. Geconcentreerd kijken de klanten naar de producten achter glas.

Ze zijn hier vaak in groepjes: gezinnen, koppels of vrienden. Op zoek naar een leuk koopje. Zo ook mevrouw De Haan (82). "Ik kom even kijken, misschien zie ik nog wel iets." Iemand die wel al iets heeft gezien is de 33-jarige Raymond Sterrenburg. "We zijn nu wat spullen aan het kopen voor die kleine."

Wandelen door een webshop Stofzuigers, haarkrullers, grillplaten, scheerapparaten en elektrische haarden. Wandelen door de Kijkshop is als wandelen door een webshop. Zelfs de manier van winkelen vertoont overeenkomsten. Op verschillende punten in de winkels liggen formuliertjes. Op de 'koopbon' vult een klant het artikelnummer in. Dit briefje wordt bij de kassa ingeleverd. En uit het magazijn tovert een medewerker het product te voorschijn. Die formule - de producten in de vitrine, de medewerkers alleen bij de kassa - was destijds bij de start in 1973 een revolutionair concept. Voordeel van de Kijkshop: je hebt je product meteen. Nadeel: je moet je huis uit. Voordeel van een webwinkel is dat je je huis niet uit hoeft, maar het nadeel is dat je even moet wachten.