Kijkcijferkanon of niet, 'walgelijke tweet' maakt een einde aan 'Roseanne'

Een seizoen lang hadden de Amerikanen die president Trump wel zien zitten een tv-show waarin ze zich konden herkennen. Maar na een racistische tweet van hoofdrolspeelster Roseanne Barr is dat alweer voorbij. "De Moslimbroederschap & de Apenplaneet hadden een baby = vj", schreef ze, verwijzend naar Valerie Jarrett, adviseur en goede vriendin van oud-president Barack Obama, net als hij Afro-Amerikaans. "Walgelijk, afstotelijk en niet in overeenstemming met onze waarden", reageerde ABC.

Dat besluit zal pijn gedaan hebben, want 'Roseanne' was afgelopen seizoen de topper onder de shows van ABC. De eerste aflevering trok 18 miljoen kijkers, de laatste van het seizoen, in maart, altijd nog 10 miljoen.

Roseanne maakte uitvoerig haar excuses, ze had beter moeten weten, schreef ze

Met het weer tot leven wekken van de show, die eerder werd uitgezonden van 1988 tot 1997, kwam het tv-netwerk duidelijk tegemoet aan de behoefte van een groep Amerikanen die zich niet meer zo herkende in het aanbod van tv-series de afgelopen jaren. "We hebben ons niet genoeg beziggehouden met economische verscheidenheid en andere culturele verschillen in ons land", zei topvrouw Channing Dungey in maart tegen The New York Times.

Donald Trump zei het directer, twee maanden geleden, in een toespraak tot aanhangers in Ohio: "Heb je die kijkcijfers gezien? Ongelooflijk, meer dan 18 miljoen mensen - en het ging over ons!"

Stevig weerwerk In de negen afleveringen vertegenwoordigden Roseanne Conner, zoals ze in de serie heet, en haar man Dan (gespeeld door John Goodman) de gewone Amerikaan, of zoals Trump ze tijdens zijn campagne graag noemde, de vergeten Amerikaan: blank, hardwerkend, conservatief. Roseanne Conner is een echte Trump-aanhanger, met een groot wantrouwen in wat de media over Amerika vertellen. Maar ze krijgt stevig weerwerk van haar familie, waardoor de serie ook kijkers aansprak die nooit op Trump zouden stemmen. Met haar tweet heeft Roseanne Barr dat project nu in de kiem gesmoord. Ze maakte later uitvoerig haar excuses, ze had beter moeten weten, schreef ze. Maar op Twitter doken al gauw verwijzingen op naar een andere vergelijking die ze had gemaakt tussen een aap en een zwarte Amerikaanse en naar haar enthousiasme bij het verspreiden van allerlei complottheorieën uit rechtse hoek, zoals het idee dat de Democratische Partij er een pedofilienetwerk op na houdt. De tekst loopt door na de foto. Geen koffie bij Starbucks. Het personeel van de keten volgde een cursus tegen racisme. © AP