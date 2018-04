Kijk binnen in deze 'drijvende' woonloods in Delft

“De grond is hier slap en je hebt heipalen nodig van 25 meter. Je kunt ze niet in de bodem slaan, want de trillingen kunnen schade veroorzaken aan de monumentale panden rondom. De palen boren ging ook niet, want het terrein is niet bereikbaar voor een grote boormachine”, zegt Paul Ketelaars. Zijn credo is dat je pas echt creatief wordt door beperkingen. En creatief werden hij en zijn vrouw Claudia van Leest, beiden architect.

Lees verder na de advertentie

Waarom zou je het huis niet laten drijven in de zompige bodem, als een woonboot, dachten ze. Maar hoe zwaar mag een drijvend huis dan zijn? Licht genoeg om te blijven drijven en zwaar genoeg om de opwaartse druk van het grondwater te weerstaan. “We bouwden een betonnen bak, een kelder, die verankerd zit in de grond. Daarop staat een houten stolp.” Die bovenbouw gaf ook weer uitdagingen, want in totaal dertien buren wilden hun privacy en uitzicht op de toren van de Nieuwe Kerk niet kwijt.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

© x

En zo ontstond een loodsachtig gebouw met slechts aan één kant een hoge glazen pui. Verder komt het licht van boven, door ronde dakramen. “De slaapkamers zijn beneden. Daar heb je kleinere ramen nodig en het blijft er heerlijk koel in de zomer”, vertelt Paul. De houten wanden kwamen als een bouwpakket uit Oostenrijk. Op het nauwe grachtje dat toegang gaf tot het bouwperceel kwam de vrachtwagen vast te zitten. Vooral de dakplaat van 3000 kilo was veel te groot. Zelfs met een speciale dieplader ging het nog bijna mis toen de boel begon te schuiven. “Dat was spannend”, zegt Paul met gevoel voor understatement.

Multifunctioneel Het was alle hoofdbrekens en stress waard. Het gezin heeft een heerlijk multifunctioneel huis. Het woongedeelte is een grote open ruimte, op het hoogste punt zeven meter. Daar kan en mag alles: er staat een biljart naast de werkplek en een drumstel in de hoek. “Toen we nog geen bank hadden, heb ik hier met mijn dochter gebadmintond. Nu vinden we tafeltennis erg leuk, dus ik wil eigenlijk zo’n opklapbare tafel neerzetten.” De kinderen hebben wel een eigen speelruimte, boven de entree, maar die staat ook in verbinding met de woonruimte. “Dat is handig nu ze nog jong zijn. Als ze ooit meer behoefte krijgen aan privacy kunnen we dat makkelijk veranderen.” In de zomer kan de glazen pui opengeschoven worden zodat het terras de woonruimte nog groter maakt. Tekst gaat verder onder de afbeelding © x Aan de andere kant van het gazon hebben Claudia en Paul een schuur verbouwd tot twee appartementen die ze als B&B verhuren. “Ja, de gasten zitten gewoon in onze tuin, maar dat bevalt eigenlijk prima. Soms klikt het goed en dan schuiven ze bij ons aan, maar meestal gaan ze hun eigen gang en komen ze ’s avonds laat pas terug uit de stad.”