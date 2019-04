Kidsfoundation neemt Partou over: Let er straks een kinderopvangreus op de kleintjes?

Groot en groter wordt samen het grootst. Als de voorgenomen samengang tussen kinderopvangorganisaties Kidsfoundation en Partou doorgaat, ontstaat er een reus in de kinderopvang, die dagelijks op 650 locaties de opvang verzorgt van 60.000 kinderen.

De twee bedrijven zien schaalvergroting als de ideale manier om beter in te kunnen spelen op wettelijke maatregelen, waaronder de nieuwe eis dat een pedagogisch medewerker slechts de verantwoordelijkheid mag hebben voor drie nuljarigen. Voor 2019 waren dat er nog vier. “Schaalgrootte helpt om dit soort maatregelen op een goede manier door te voeren”, zegt een woordvoerder van Partou. “Een ander voordeel is dat we meer kunnen investeren in de kwaliteit van de opvang en in de locaties. Medewerkers krijgen meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld met cursussen.”

Geen plannen voor ontslagen

Vooralsnog zijn er geen plannen om na de samensmelting locaties te sluiten of medewerkers te ontslaan. “We hebben eerder meer medewerkers nodig, want de vraag is nog altijd heel groot in de kinderopvang”, zegt de woordvoerder van Partou. Als de overname van Partou door Kidsfoundation goedkeuring krijgt van de ondernemingsraden en van de toezichthouders, dan gaat een team bedenken hoe de bedrijven verder gaan integreren. “Dat team gaat ook praten over de merknaam die het bedrijf na de fusie krijgt”, aldus de woordvoerder. Een overnamesom is niet bekendgemaakt.

Partou is ontstaan in 1984 en is eigendom van Navitas Capital, de investeringsmaatschappij van de familie Zeeman, bekend van de gelijknamige winkel voor goedkope kleding. Kidsfoundation is het moederbedrijf van een reeks aan kinderopvangorganisaties: Smallsteps, Zus& Zo, SKS en Belle Fleur. Het concern heeft een roerige geschiedenis. Het werd in 2014 opgericht, vlak nadat voorganger Estro via een zogenoemd flitsfaillissement van de ene op de andere dag duizend medewerkers aan de kant zette en 130 locaties sloot. Dit leidde destijds tot grote publieke verontwaardiging.