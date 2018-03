Kickbokser Rico is buitengewoon aimabel, misschien té aimabel

Rico Verhoeven is misschien wel de bekendste Nederlandse vechter van het moment. Hij is gebouwd als een kluis, heeft armspieren als staalkabels en benen als diesellocomotieven. Hij is de tegenpool van vechters die door hun criminele verleden of hun losse handjes ook buiten de ring bekend zijn.

Verhoevens ster rees na een tamelijk gehyped gevecht in Oberhausen waar hij won van Badr Hari, de gewelddadige kickbokser die de voorbije jaren regelmatig in de roddelbladen stond als vriend van Estelle Cruijff en in de rechtbank als beklaagde na een vechtpartij bij het mega-dancefeest Sensation White. Het was klassieke vechtsport: slecht tegen goed.

Zijn moeder was aan de drank, dropte hem uiteindelijk bij zijn vader, die de jonge Verhoeven in vechtscholen discipline bijbracht



Spreekt met twee woorden De vechtsport heeft een kleine metamorfose kunnen ondergaan vanaf het moment dat de Amsterdamse burgemeester Van der Laan, na een intensieve lobby, besloot na jaren het kickboksen weer in de stad toe te staan. Het resulteerde in december 2015 in een groot internationaal kickboksgala in de Rai waar Verhoeven een van de hoofdacts was. Verhoeven is een goed uithangbord gebleken voor de sport die weg wil blijven van de onderwereld die op kickboksgala's altijd aan de oppervlakte kwam. Verhoeven spreekt met twee woorden, is gladgeschoren, bij hem geen tatoeages en zijn management is professioneel. Alleen in de ring is hij genadeloos. Leon Verdonschot, zelf een gepassioneerd amateurvechter, gaat in 'Rico' op pad met Verhoeven en diens entourage. Hij spreekt Verhoevens naasten, zoals zijn vader, moeder en vriendin. Verdonschot wisselt die gesprekken af met reportages in de aanloop naar de drie gevechten die plaatsvinden in de acht maanden die het boek omvatten.

'Het beste verder' 'Rico' begint met een knal: op de laatste regel van de eerste bladzijde zegt Verhoeven, op dat moment in China voor een gevecht: 'Mijn vader gaat eind deze maand euthanasie plegen.' Verhoeven heeft zojuist van zijn vader een ingesproken bericht ontvangen. Zijn vader lijdt aan Alzheimer. Verhoeven laat het bericht aan zijn entourage horen. Verdonschot schrijft: 'Op afgemeten toon zegt Rico's vader dat hij vond dat Rico emotieloos klonk aan de telefoon, dat hij geen behoefte meer heeft aan contact en dat hij hem verder het beste wenst'. Verhoevens leven is gecompliceerd. Zijn moeder was aan de drank, hing lang rond in kroegen en dropte hem uiteindelijk bij zijn vader, die de jonge Verhoeven in vechtscholen discipline bijbracht. Volgens zijn moeder voelt Verhoeven zich verstoten en ongewild. Tegelijkertijd claimt zijn vader dat hij zijn zoon gemaakt heeft tot wie hij nu is. De ingrediënten zijn aanwezig om van 'Rico' een topboek te maken.