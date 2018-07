Kick Hommes verslaat de Tour voor Trouw: 'Ik wil andere dingen laten zien dan de winnaar'

Journalisten zien me wel een beetje als een nieuweling, een rookie . Als je 's avonds laat in je hotel aankomt en geen eten meer kan krijgen hoor ik: 'Dat is ook de Tour, jongen.' Alleen maar lollig natuurlijk, dat ze je in de zeik nemen. Als journalist krijg je overigens veel minder van de race mee. Als je voor de tv zit, weet je meer dan ik."

Het is je eerste keer in de Tourkaravaan, hoe ervaar je 'het circus'?

Hoe ziet een werkdag tijdens de Tour er voor jou uit?

"'s Ochtends rijd ik op tijd naar de startplek van de dag. Vandaag moet ik er bijvoorbeeld om elf uur zijn, anders laten ze mijn auto er niet in. Daar loop ik rond, probeer ik met wat mensen te praten en maak ik de opzet van mijn artikel. Vervolgens rijd ik meestal in een uur of twee naar de finish. Hierdoor mis ik het begin van de race, maar ik luister naar de radio zodat ik er wat van mee krijg. Bij de finish hebben ze in de perszaal een goede lunch. Ik zorg dan dat ik veel eet, want 's avonds is er geen tijd voor een uitgebreide maaltijd.

In de perszaal kun je via een tv de wedstrijd volgen, maar voordat de race eindigt, zo rond half 6, ga ik naar de finish om de renners op te vangen. Dus het einde van de etappe mis ik eigenlijk ook, net als het begin. Er zijn natuurlijk veel cameraploegen en iedereen wil de renners spreken. Dan zie je zeven journalisten met veertien plopkappen op een van de renners duiken, met daarnaast ook nog schrijvende journalisten eromheen. Het gewriemel om daar tussen te komen is bijzonder. Je moet een beetje geluk hebben dat je aan de goede kant staat. En anders maar gogogadgetstyle proberen je opnameapparaat voor iemands mond te krijgen. Dat lukt tot nu toe prima.

Soms moet je ook naar het hotel van de renners. Woensdag wilde ik Tom Dumoulin spreken na zijn demarrage en hebben we met een groepje andere journalisten zo'n anderhalve kilometer over een onverhard bergpad moeten klauteren, op zoek naar zijn hotel. Daar hebben we samen met zijn verzorgers en pr-man op hem gewacht. Hij bleek verkeerd te zijn gereden, dus dat wachten duurde wel even.

's Avonds schrijf ik mijn artikel, dat is meestal rond negen uur af. Dan moet ik nog een minuut of veertig naar mijn hotel rijden en heb ik tijd om te eten. Geen restaurant dat dan nog open is, dus ik houd het meestal op een stokbroodje. En dan ben ik moe en ga ik slapen.

Ik heb mijn racefiets mee, maar ik heb nog maar twee keer een rondje kunnen rijden. Dat kost eigenlijk te veel tijd die ik 's ochtends beter kan besteden aan het lezen van kranten. Of het zoeken naar nutteloze feitjes, daar kan je veel verhalen uit halen."