Kersverse Nederlands kampioen Van Baarle hoopt op plek in Tourploeg

Kort daarvoor was hij omhelsd door zijn vriendin Floortje Mackaij en zijn ouders, die een sprint trokken om hem op tijd te onderscheppen. Ook zijn ploegleider, Servais Knaven, deelde in de feestvreugde, maar riep wel op voorzichtig met hem te zijn. “Hij is een beetje moe.”

En met recht. Van Baarle (26) was in Bergen op Zoom verreweg de snelste op het vlakke parcours van 52 kilometer, met alleen in het centrum van de Brabantse stad enkele gevaarlijke punten. Hij versloeg Niki Terpstra met een halve minuut, nummer drie Wilco Kelderman reed ruim een minuut langzamer.

Dumoulin afwezig Natuurlijk, Tom Dumoulin was er niet. Dat zou de ‘vertrouwde’ kampioen zijn, maar Dumoulin liet met het oog op de Tour de France de tijdrit schieten. Van Baarle: “Ik had me al ingeschreven toen ik het hoorde, maar toen kreeg ik wel extra motivatie.” De overwinning was alsnog opmerkelijk. Van Baarle eindigde als prof nooit eerder op het podium van het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Snode plannen, meer had hij vóór gisteren niet, zeker omdat ook specialisten als Kelderman en vooral Jos van Emden meededen. Natuurlijk, Tom Dumoulin was er niet. Dat zou de ‘vertrouwde’ kampioen zijn, maar Dumoulin liet met het oog op de Tour de France de tijdrit schieten. Vertrouwen was er wel. Want toen hij deze winter overstapte naar Sky, vond hij niet alleen een nieuwe ploeg, maar kreeg hij ook een nieuwe fiets. Die zorgt dat hij sneller kan rijden zonder meer vermogen te trappen. In de auto richting Bergen op Zoom deed zich nog wel een probleem voor. Van Baarle merkte dat zijn elektronische schakelsysteem leeg was en moest dat in allerijl nog met de autolader opladen. Hij had overigens niet eens een eigen plek om warm te rijden voor zijn tijdrit. Team Sky heeft veel meer goede renners om zorg voor te dragen. Van Baarle staat nog niet op de hoogste trede. Zoals hij na afloop zelf zei: “Sky weet nog niet wat het aan mij heeft.” Dus zocht hij voor de start het gezelschap op van het raceteam SEG, dat op lager niveau rijdt. Onder een zonnescherm bereidde hij zich voor, terwijl de andere renners van de ploeg al in campingstoelen zaten. Ploegleider Knaven reed wel achter hem aan. Van Baarle: “Die woont toch dichtbij.”

Gok De overwinning van gisteren was het beoogde resultaat van een bewust genomen gok. Van Baarle was speciaal eerder teruggekomen van een hoogtestage met de ‘kernploeg’ van Sky, die zich voorbereidt op de Tour. De Sky-leiding was niet heel blij dat hij dat deed, maar Van Baarle wilde in Nederland winnen. In dat selecte groepje dat op hoogtestage ging, zaten ook jongens die niet naar de Tour mogen. Sky heeft het team nog steeds niet bekendgemaakt. Ook Van Baarle, die een paar kilo lichter is dan vorig jaar, weet nog van niks. Hij vecht samen met ‘drie, vier’ andere renners om nog twee plekken in de ploeg. Of het onder die omstandigheid verstandig was om eerder het trainingskamp te verlaten, weet hij niet. Net als de andere renners moet Van Baarle nog horen of hij over negen dagen mag meedoen aan de Tour. “Sky is Sky”, grinnikt hij. “En ik ging eerder weg, dus misschien ben ik nu wel eerste reserve.” Maar het kan ook positief uitpakken. Met zijn kampioenstrui rijdt hij zich wel in de kijker, zeker omdat in de Ronde van Frankrijk een ploegentijdrit wordt gereden. Dat is de hoop. De angst? Niet geselecteerd worden. Dat zou een hard gelag zijn, en dan moet Van Baarle ‘nieuwe doelen’ stellen. “Of ik moet op het strand gaan liggen.”

