Kermis zet geluid zachter voor eindexamenleerlingen

Naast het kermisterrein ligt namelijk het Olympus College, waar scholieren de komende twee weken zwoegen op de centraal schriftelijke eindexamens.

Geluidsoverlast van de kermis, die op 19 mei van start gaat, zou voor concentratieproblemen kunnen zorgen. En dat wil de gemeente niet.

De kwestie bereikte maandag de lokale politiek, toen partij Verenigd Arnhem in de gemeenteraad vragen stelde. Wethouder Ron König bekende dat hij helemaal niet had stilgestaan bij het samenvallen van de kermis met de eindexamens. Hij beloofde maatregelen vast te leggen in de kermisvergunning.

Rector Maarten van de Louw van het Olympus College is 'blij verrast' met het nieuws. "De sporthal waar onze leerlingen examens maken, ligt op nog geen vijftig meter afstand van het kermisterrein. Als leerlingen zich moeten concentreren op examens, wil je natuurlijk geen dancemuziek door de zaal laten dreunen." De school had al contact opgenomen met de wijkvereniging en wilde in gesprek met de kermisexploitant. "Maar het is mooi dat het nu op deze manier is opgelost."

Vorig jaar kreeg het LAKS totaal 4055 meldingen van ge­luids­over­last

Klachten Ieder jaar krijgt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) op haar klachtenlijn veel meldingen van geluidsoverlast bij de eindexamens. Vorig jaar waren dat er in totaal 4.055. Dat varieerde van surveillanten die op stilettohakken rondliepen tot een bronstige pauw buiten het schoolgebouw. Kreten als 'Alweer een winnaar!' en 'Are you ready?' zullen nu vanuit Arnhem in ieder geval niet aan dit lijstje worden toegevoegd.

