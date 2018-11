Kerkgangers Vianen bidden voor komst Asia Bibi naar Nederland

Alles wordt in het werk gesteld om de overheid te bewegen Bibi, haar advocaat en hun beide gezinnen asiel te verlenen, zei Jan Dirk van Nifterik, de directeur van HVC. Bibi’s advocaat Saif-ul-Mulook kwam maandag aan in Nederland, op uitnodiging van HVC. Ook hij was aanwezig in de kerk. “Mijn vrouw en dochter zijn nog thuis in Pakistan”, zei hij. “Ze zijn ­beveiligd, maar niet veilig.”

Lees verder na de advertentie

Van Nifterik heeft de advocaat twee keer bezocht in Pakistan. Zijn stichting heeft de afgelopen vier jaar ongeveer 40.000 euro betaald voor de verdediging van Bibi. Van Nifterik had daar ook contact met Bibi en er is nu dagelijks verbinding met haar woordvoerder. De directeur zei gisteren niet te weten waar Bibi nu is. Zijn organisatie is daar niet bij betrokken: “Dat is nu in handen van de overheid.”

Bibi zat acht jaar in een dodencel in het streng islamitische Pakistan, omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Vorige week werd ze door het hooggerechtshof vrijgesproken. Sindsdien is onduidelijk waar ze zich bevindt. Geopperd is dat ze naar Nederland kon komen, omdat haar advocaat hier al is.

Beveiliging Hulp Vervolgde Christenen is met de zaak van Bibi in aanraking gekomen via haar netwerk in Pakistan, een van de zeventien landen waar de organisatie actief is. Vanwege de grote risico’s voor christenen is het werk daar met grote omzichtigheid omgeven. Ook hier zijn veiligheidsmaatregelen bij bijeenkomsten, zoals die in Vianen. Van de Pakistaanse projectleider die gisteravond sprak, is bijvoorbeeld alleen de voornaam bekend. En hij mocht ook niet zomaar op de foto. In Nederland krijgen momenteel acht mensenrechtenactivisten uit het buitenland onderdak via het zogenoemde Shelter City Programma van mensenrechtenorganisatie Justice and Peace. Elf steden (van Middelburg tot Groningen) houden permanent een veilige plek beschikbaar om tot rust te komen. In principe is dat voor drie maanden, maar het kan ook zes maanden worden, zegt directeur Sebastiaan van der Zwaan. De afgelopen zes jaar hebben circa negentig mensen gebruik gemaakt van deze opvang. Meestal vertrekken ze daarna weer naar hun eigen land, om daar hun werk te hervatten. Justice and Peace, een Nederlandse organisatie, wil over de hele wereld een netwerk opbouwen van steden waar mensenrechtenactivisten tijdelijk een thuis krijgen. Wereldwijd worden meer dan 200 miljoen christenen vervolgd. In Nederland is een aantal christelijke organisaties, dat zich voor hen inzet. Hulp Vervolgde Christenen is met 19.000 donateurs een van de kleinere spelers. Veel groter is Open Doors (80.000 ­donateurs). Hun doelstellingen komen overeen: ze helpen christenen die worden vervolgd en ze verspreiden het evangelie.