Kerk in Australië gaat meebetalen aan compensatie van misbruikslachtoffers

Volgens een recent afgerond onderzoek maakte zeven procent van de priesters in Australië zich tussen 1950 en 2010 schuldig aan misbruik. De kerk bevestigde gisteren 'er op gebrand' te zijn om deel te nemen aan de schadeloosstelling. "De overlevenden verdienen gerechtigheid en genezing", aldus aartsbisschop Mark Coleridge. "Velen zijn zo dapper geweest om naar buiten te komen met hun verhaal."

De Australische premier Malcolm Turnbull noemde de aangekondigde deelname van de kerk 'een belangrijke ontwikkeling.' De premier suggereerde eerder dat overlevenden zouden kunnen rekenen op een schadevergoeding van zo’n 100.000 euro, maar of dat inderdaad zo zal zijn, is nog onzeker. De schadeloosstellingsregeling, die wordt gecoördineerd door de overheid, wordt waarschijnlijk in juli van kracht.