Kerala kampt met de grootste overstroming in 100 jaar: 'We leven nog, maar we zijn alles kwijt'

Vlak naast de lokale katholieke kerk, een roze gebouwtje omringd door palmbomen in het dorp Nedumpuram, houdt de weg op en begint een nieuw gevormde rivier. Een enkele jeep rijdt nog even door, maar na een kilometer wordt het water te diep en de stroming te sterk. Hier nemen de vrachtwagens, graafmachines en vissersboten het over. Ze nemen voedsel en water mee het overstroomde gebied in, en gestrande mensen mee naar buiten.

Na twee weken hevige regenval begint het weer op te knappen, en het water is licht gezakt. Vandaag zijn nog altijd reddingsoperaties gaande voor ongeveer 10.000 mensen die nog vastzitten op door water omringde daken. Hierbij krijgt de regionale overheid hulp van het Indiase leger, brandweerteams uit andere regio’s en vrijwilligers.

Rijo Puthenparampil, de priester van het roze kerkje, staat tot zijn middel in het water hulpgoederen op een houten vissersboot te laden. “Ik heb deze boot geleend”, vertelt hij. Een paar honderd vissers uit de hele staat hebben hun boot op vrachtwagens geladen om naar het getroffen gebied te brengen en te helpen. “Wij hebben de afgelopen twee dagen tweeduizend mensen gered en opgevangen”, zegt de priester. “De overheid doet veel, maar kan het niet allemaal alleen. Daar is deze ramp te groot voor.”

Onvoorspelbaar

Ook in de opvangcentra zijn duizenden vrijwilligers actief. In een bijgebouwtje van de kerk zitten ongeveer tweehonderd gevluchte mensen. Het is lunchtijd, en ze kunnen allemaal een bord vol rijst en linzen opscheppen. “Wij zijn hier sinds zondag”, vertelt Sindhu Radhakrishnan, een basisschoollerares. Zij zat met haar gezin vier dagen vast op het dak van hun buren. “Woensdagavond lag er al water op de weg. Maar dat gebeurt wel vaker, dus we zijn gewoon gaan slapen. Om twee uur 's nachts stond het water ineens in huis. Toen zijn we ervandoor gegaan, met de kinderen. Mijn man en mijn neef hebben mijn schoonmoeder van 82 jaar het dak op gedragen.”

We hebben onze koe op een brug moeten achterlaten. Mijn man is haar nu aan het zoeken Sindhu Radhakrishnan

Het extreme niveau van de regen verraste bijna iedereen. De laatste jaren wordt het door klimaatverandering steeds onvoorspelbaarder hoeveel regen er in India waar en wanneer gaat vallen. In Kerala kon de regen bovendien nergens heen. De afvoerkanalen richting de zee zijn te smal gebleken, en door overmatige boskap in de bergachtige gebieden van de kuststaat ontstonden dodelijke modderstromen. De reddingswerkzaamheden kwamen langzaam op gang, waardoor talloze gezinnen dagenlang op hun daken moesten blijven zitten.

“Het was heel eng”, zegt Sindhu’s dochter Parvathi (16). “We wisten niet wat we zouden doen als het water nog verder zou stijgen. Niemand kwam ons helpen. De eerste dag hadden we geen eten of drinken. Toen hebben we regenwater opgevangen, en de tweede dag kwamen er meer buren op het dak die rijst meenamen.”

Wat er van hun huis en spullen over is, weten ze niet. “Het water kwam zo snel, dat we niets konden meenemen”, zegt Parvathi. “Vanaf het dak zagen we sommige van onze spullen wegdrijven. Mijn schoolboeken, kleren die ik pas één keer had aangehad. Ik was heel verdrietig toen ik dat zag.”

“We hebben onze koe op een brug moeten achterlaten”, zegt Sindhu. “Mijn man is haar nu aan het zoeken. We leven nog, maar we zijn alles kwijt. Al onze documenten zijn ook weg... Geboorteaktes, diploma’s. We moeten helemaal opnieuw beginnen.”