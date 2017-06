Kentekenparkeren is handig, maar maakt inbreuk op je privacy

Heb je eindelijk een parkeerplek gevonden, moet je nog speuren naar een betaalautomaat, terug naar je auto, bonnetje achter de voorruit leggen en dan maar hopen dat het papiertje niet wegwaait. Betalen voor parkeren kan soms wat gedoe zijn. Maar de papieren bonnetjes verdwijnen in steeds meer gemeenten, door de overstap op kentekenparkeren.

Waarom zou je overstappen op kentekenparkeren? Kentekenparkeren is handig, zeggen gemeenten. Je toets bij de betaalautomaat je kenteken in en kunt direct door. Hoef je ook niet meer met dat bonnetje terug naar je auto te lopen. Betaal je niet, dan loop je het risico dat je betrapt wordt door een auto met camera-apparatuur die honderden auto’s per uur scant en controleert of daarvoor betaald is. Zo wordt parkeerwachten veel werk uit handen genomen.

Wat zijn de bezwaren? Verschillende organisaties vinden kentekenparkeren helemaal geen vooruitgang. Privacyschending, noemen zij het. “Door privacyparkeren heeft de gemeentelijke belastingdienst volledig zicht op wie waar en wanneer parkeert, terwijl een wettelijke basis hiervoor ontbreekt”, stelt Privacy First. De gegevens van parkeerders die betaald hebben, worden in Amsterdam 24 uur bewaard, laat de gemeente weten. Privacy First won in 2015 haar eerste rechtszaak over kentekenparkeren. Voorzitter Bas Filippini had expres zijn kenteken niet ingevoerd in Amsterdam, omdat dit volgens hem een inbreuk op zijn anonimiteit is. Hij kreeg gelijk, ook van de Hoge Raad. Die oordeelde in 2016 dat parkeerders niet verplicht zijn hun kenteken in te voeren. Dagelijks loopt iedereen die anoniem wil kunnen parkeren het risico om ten onrechte beboet te worden Privacy First

Wat als ik mijn kenteken niet wil invoeren? Wie wel betaalt, maar zijn kenteken niet invoert, krijgt in veel gemeenten nog wel een parkeerboete. Na een bezwaar kan die worden vernietigd. Omslachtig en oneerlijk, vindt Privacy First. “Dagelijks loopt iedereen die anoniem wil kunnen parkeren het risico om ten onrechte beboet te worden. Deze situatie kan niet langer voortduren.” Gisteren stonden Privacy First en de gemeente Amsterdam opnieuw voor de rechter. Ditmaal eiste de stichting dat het mogelijk moet worden om contant te betalen. “Dat is een sublieme bescherming van je privacy”, stelt Benito Boer, de advocaat van de stichting. “Je laat geen enkel spoor achter.” De gemeente stelt daar tegenover dat je ook met anonieme prepaid creditcards kan betalen. De gemeente Groningen, die het kentekenparkeren binnen enkele weken invoert, heeft zijn best gedaan om anoniem parkeren zo makkelijk mogelijk te maken. Bij de betaalautomaat kun je een verzonnen kenteken invoeren, bijvoorbeeld XX-XX-XX. Wanneer je daarna een boete krijgt, kun je die laten schrappen door de locatie en het tijdstip van je betaling door te geven. “Dat is al iets beter dan in Amsterdam, maar je laat burgers nog steeds in eerste instantie tegen de wet ingaan om dat later recht te breien”, zegt De Boer. “Dat klopt niet.” De inkomsten uit betaald parkeren stegen in Amsterdam van 157 miljoen euro in 2012 naar bijna 200 miljoen in 2016

Verdienen gemeenten flink aan kentekenparkeren? De scanauto’s controleren veel meer auto’s dan parkeerwachten, dus dat levert de gemeente vast veel geld op, zou je denken. Inderdaad, zegt Benito Boer. "Op kentekenparkeren wordt heel veel winst gemaakt." Nee hoor, zegt Eddy Beuker, woordvoerder bij de gemeente Groningen. Zijn gemeente wil er volgens hem helemaal niet aan verdienen. “Het moet kostendekkend zijn. Al geef ik toe dat je als gemeente wel wat ruimte hebt om te definiëren hoeveel kosten je maakt. Je kunt bijvoorbeeld ook het onderhoud aan parkeergarages meerekenen.” Maar zo denkt niet iedere gemeente erover. Amsterdam is de laatste jaren tientallen miljoenen meer gaan verdienen aan betaald parkeren. In 2012, voor de invoering van kentekenparkeren, verdiende de gemeente 157 miljoen euro aan parkeren. Het afgelopen jaar steeg de opbrengst tot bijna 200 miljoen euro. De inkomsten uit parkeerboetes – of naheffingsaanslagen, zoals de gemeente die liever noemt - liepen op van ruim 18 miljoen euro in 2012 naar bijna 24 miljoen euro in 2016. Natuurlijk had de gemeente ook wel uitvoeringskosten, maar daarna hield zij alsnog 167 miljoen euro over.

