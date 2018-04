Kent u die van die IKEA die in Beauvais zou komen?

Inwoners rekenden al op een sterke groei van de werkgelegenheid. Een beetje Ikea-vestiging levert duizenden banen op, de bewoners gokten op zo’n vierduizend.

Tot het allemaal niet waar bleek. Er komt weliswaar een commercieel centrum in Beauvais, maar Ikea zal er niet neerstrijken. De inwoners hadden niet goed naar de datum boven haar bericht gekeken. ‘1 april!’, riep de burgemeester vrolijk, maar de inwoners van haar gemeente vonden het helemaal niet grappig.

Beauvais had wel graag een Ikea in de nieuwe stadsuitbreiding gezien, schreef Cajeux vier uur later. Haar ambtenaren hadden zich met de bouwtekeningen bij de Zweedse winkel gemeld. Maar de meubelgigant had geen belangstelling: die liet weten alleen vestigingen in grotere steden te overwegen. Toch blijft de belofte van die vierduizend extra banen overeind: ook de winkels die er wel komen, hebben personeel nodig.

De reacties waren niet mals. “Bij de volgende verkiezingen stemmen we weer op u”, schreef een beledigde inwoner van Beauvais, om daar meteen aan toe te voegen: ‘1 april!’.