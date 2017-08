Kenianen gaan de straat op na verkiezingsuitslag, tientallen doden en gewonden

Volgens de oppositiepartijen, die de uitslag van de verkiezingen niet accepteren, heeft het geweld al meer dan honderd levens geëist. Dat aantal is echter niet door onafhankelijke bronnen bevestigd.

De oppositie vindt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen

De Keniaanse mensenrechtenorganisatie KNHCR houdt het op 24 doden. Zij baseren zich op berichten van ooggetuigen en nabestaanden. Zeventien mensen zouden zijn gedood in de hoofdstad Nairobi, aldus de KNHCR.

Onder de slachtoffers is ook een negenjarig meisje, dat volgens ooggetuigen werd geraakt door verdwaalde kogels toen ze op een balkon in de hoofdstad Nairobi aan het toekijken was. Ze overleed aan haar verwondingen.

In Nairobi en andere steden gingen demonstranten vandaag de straat op. In de buitenwijken van Kisumu, een stad waar oppositieleider Raila Odinga veel steun geniet, schoot de oproerpolitie met traangas en kogels op demonstranten. Daarbij kwamen volgens een regionale politiecommandant twee mensen om het leven en raakten vijf mensen gewond.

Een aanhanger van oppositieleider Raila Odinga loopt richting de Keniaanse oproerpolitie in Kibera, een sloppenwijk van Nairobi. © EPA

In Nairobi opende de Keniaanse politie het vuur om demonstrerende oppositieleden uiteen te drijven. Die hadden wegen geblokkeerd en barricades aangestoken in een sloppenwijk van de hoofdstad. Een AP-fotograaf zag politie met scherp schieten in de wijk Mathare. In andere steden kwamen zeker tien demonstranten om bij rellen.

Herhaling van tien jaar geleden De oppositie geeft de politie de schuld van de geweldsuitbarsting, maar liet vandaag weten zich er niet door te laten tegenhouden. De onrust brak uit nadat president Kenyatta vrijdag werd uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Hij kreeg volgens de officiële uitslag 54,27 procent van de stemmen. Hiermee stelde hij zijn tweede regeringstermijn van vijf jaar veilig. De oppositie vindt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. Volgens oppositieleider Raila Odinga zijn de computers van de kiescommissie tijdens de verkiezingen gehackt en hebben hackers zo stemmen kunnen vervalsen. Keniaanse en internationale waarnemers hebben vooralsnog geen aanwijzingen gevonden voor manipulatie van de verkiezingen. Na de bekendmaking van de uitslag riep Kenyatta zijn tegenstanders op “de eenheid te bewaren.'' Veel Kenianen vrezen een herhaling van het grootschalige geweld na de verkiezingen van 2007. Meer dan duizend mensen kwamen toen om het leven en honderdduizenden Kenianen sloegen op de vlucht. Lees ook: Claim verkiezingswinst oppositie in Kenia is 'belachelijk'.

