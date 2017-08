Kenia vreest geweld en fraude in verkiezingstijd

De vrees is dat de nek-aan-nekrace tussen regeringspartij Jubilee van president Uhuru Kenyatta en oppositiecoalitie Nasa, onder leiding van Raila Odinga tot geweld zal leiden. Die angst nam gisteren nog meer toe, nadat bekend werd dat de ICT-manager van de kiescommissie (IEBC) is vermoord.

Volgens de politie vertoont het lichaam van Chris Musando tekenen van marteling. Hij was verantwoordelijk voor het gecomputeriseerde kiessysteem waardoor volgens hem fraude onmogelijk was. Hij was al eerder bedreigd en had politiebescherming. De IEBC eist opheldering en extra bescherming voor de overige leden.

In het weekeinde drong ook een man met een kapmes een van de huizen van vicepresident William Ruto binnen (ook Jubilee) die daar net was vertrokken. De indringer wist een wapen te bemachtigen en leverde een langdurig vuurgevecht met elite-eenheden van de politie tot hij werd gedood. Zijn motief is onbekend.

Etnisch geweld ligt op de loer; twee van de grootste volken steunen de re­ge­rings­par­tij

Tien jaar geleden was het ook een nek-aan-nekrace die leidde tot grootschalige verkiezingsgeweld. Zeker 1200 mensen kwamen om en meer dan een half miljoen raakten ontheemd. Politiek in Kenia is gevormd langs etnische lijnen. Verkiezingen en politici zetten rivaliserende volken tegen elkaar op. Kenyatta en Ruto, toen in andere functies dan nu, werden met vier anderen bij het Internationale Strafhof in Den Haag aangeklaagd voor het organiseren en financieren van het geweld. Het kwam niet tot veroordelingen, bij gebrek aan bewijs, deels door bedreigingen en omkopingen van getuigen.

Fraude Ook nu ligt etnisch geweld op de loer. Twee van de grootste volken, Kikuyu en Kalenjin, steunen regeringspartij Jubilee terwijl een groot deel van de andere 41 volken aanhangers zijn van de oppositie. Opiniepeilingen geven president Kenyatta ongeveer 47 procent kans, terwijl oppositieleider Odinga rond de 42 procent zit. Maar de winnaar moet 50 procent en één stem halen, anders komt er een tweede ronde. De oppositie beschuldigt de regeringspartij bij voorbaat van pogingen tot fraude. Een niet aflatende geruchtenstroom via de sociale media en radiozenders in lokale talen hitsen etnische gemoederen aan beide zijden op. Ook bij de verkiezingen in 2013, die Odinga op het nippertje verloor van Kenyatta, klaagde de oppositie dat er gesjoemeld was. Om gewelddadige reacties zoals in 2007 te voorkomen, bracht de oppositie toen de kwestie voor het hoogste gerecht. De rechters beslisten echter in recordtempo dat er geen sprake was van fraude. Alle bussen naar buurlanden en internationale vluchten zijn volgeboekt De oppositie heeft nu al gezegd dat zij in geval van fraude niet meer naar de rechter stapt. Kenianen interpreteren dat als optie om de strijd op straat uit te vechten en zijn aan het hamsteren geslagen. Alle bussen naar buurlanden en internationale vluchten zijn volgeboekt. Ook de economie lijdt onder de spanningen. Fabrieken hebben de productie verlaagd en een deel van de arbeiders gevraagd op vakantie te gaan. Sommige bedrijven sluiten zelfs twee weken de deuren. Buurlanden die afhankelijk zijn van de haven van Mombasa hebben hun import tijdelijk verlegd naar Tanzania. Tien jaar geleden werden Oeganda, Rwanda en Burundi enkele weken niet bevoorraad omdat er hevig werd gevochten op Keniaanse doorvoerroutes. Er bestaat ook bezorgdheid voor de lokale verkiezingen. Kenia is sinds 2013 verdeeld in 47 gewesten met een eigen parlement, senator en gouverneur. Politie en leger vrezen dat in de helft van de gewesten geweld kan uitbreken.

