Kenia krijgt half miljoen voor abortus en anticonceptie

Het geld werd in een jaar tijd opgehaald in het kader van She Decides, een initiatief van toenmalig minister Ploumen (ontwikkelingssamenwerking). Dit deed zij als reactie op de Amerikaanse president Trump die een streep zette door de financiering van buitenlandse hulporganisaties die abortus ondersteunen. Met de opbrengsten wil She Decides het gat dichten. Rutgers is vanaf het begin betrokken bij het initiatief. “Er wordt geschat dat hulporganisaties door Trump ieder jaar achthonderd miljoen euro mislopen”, zegt Ton Coenen directeur van Rutgers. “Het bedrag kan zelfs in de miljarden lopen.”

Lees verder na de advertentie

Zo verloor Reproductive Health Network Kenya, een van de organisaties die geld misloopt, zeventig procent van het jaarlijks inkomen. De organisatie zet zich in voor het terugdringen van sterfgevallen veroorzaakt door onveilige abortussen. Met het Nederlandse geld kan de organisatie in ieder geval twee jaar blijven voortbestaan. Zo’n vijfentwintig duizend vrouwen en meisjes krijgen hierdoor hulp.