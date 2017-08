Kelderman leeft op in de Ronde van Spanje

Twee droge constateringen in de Vuelta: rode truidrager Chris Froome wil van geen wijken weten in de Spaanse bergen. En Wilco Kelderman wordt elke dag beter.

Het is kort samengevat het verhaal van de elfde etappe die de renners in de Ronde van Spanje over twee serieuze cols joeg in Andalusië. Met name de laatste klim werd met angstige ogen bekeken. Met ruim vijftien kilometer klimwerk à 5,9 procent gemiddeld voor de boeg, loerde voor wie ziek of zwak was hier het gevaar de Vuelta voortijdig te verliezen.

En zie: de verliezers betaalden een hoge prijs voor hun ‘off day’. De belangrijkste verliezer was Esteban Chaves. De Colombiaan duikelde van een tweede naar een derde plek. Dat was nog de minste schade die hij overhield aan de loodzware beklimming. In tijd uitgedrukt bedroeg zijn strop op Observatorio Astronómico de Calar Alto bijna twee minuten op de winnaar, zijn landgenoot en klimtalent Miguel Angel López.

Met hem zagen ook Vueltawinnaar van 2015 Fabio Aru en de Amerikaan Tejay van Garderen sterretjes op de natte en nevelige wegen naar Europa’s grootste telescoop op het vaste land. De dreun kwam hard aan, al deed Chavez er quasi nonchalant over. “Soms werkt je plan en soms niet.”

Heel even leek het alsof de viervoudig Tourwinnaar brak op de slotklim naar Calar Alto

Froome had geen plan. De klassementsleider in de Ronde van Spanje hoefde alleen maar te zijn gevaarlijkste concurrenten te volgen. Na vandaag was dat er in elk geval een minder. Zijn belangrijkste uitdager is onderhand Vincenzo Nibali die als een van de weinigen een poging deed de Brit uit zijn leiderstrui te rijden.

Heel even leek het alsof de viervoudig Tourwinnaar brak op de slotklim naar Calar Alto. Op het tempo van Nibali en de afzwaaiende Spaanse lieveling Alberto Contador had Froome (voor het eerst deze Vuelta) geen passend antwoord. Hij kon ook de Nederlander Kelderman niet volgen.

Heel lang duurde de opwinding van een mogelijke deconfiture van Froome niet. De 32-jarige Engelsman sloot een paar honderd meter verderop weer aan bij de Italiaan. De status quo tussen hem en Nibali werd daarna niet meer verstoord.

Uitdaging Er schuilen tussen Andalusië en de finish in Madrid nog een paar serieuze uitdagingen in het routeboek. Een daarvan is de Angliru, een van de zwaarste beklimmingen voor fietsers. De kans dat Nibali zijn rivaal daar de duimschroeven aandraait, is levensgroot. Froome bekijkt het ondanks een grote marge in de rangschikking van dag tot dag, bezwoer hij. “Nibali was mij doel in deze etappe. En de leiderstrui. Ik kan tevreden zijn. Op voorhand zou ik hebben getekend voor die tweede plaats.” Kelderman kwam als vierde over de finish, tegelijk met Nibali en Froome. Het was vooral het zichtbare gemak waarmee de opgeleefde jonge klassementsrenner het spoor van de twee ervaren klimmers volgde tot bovenop de sterrenwacht. “Ik heb alles gegeven in die laatste kilometers. Ben voluit gegaan maar er waren een paar die net wat sterker waren dan ik.” Tegen Wielerflits.nl merkte de 26-jarige kopman van Sunweb op dat hij op de eerste col al merkte dat zijn goede vorm terug was. Kelderman kende een tegenvallende eerste week. Hij klauterde afgelopen dagen uit het dal. Een klein dal weliswaar, maar diep genoeg om de aansluiting met de top te verspelen. Die heeft hij na zijn mooie prestatie van vandaag terug. Hij staat vijfde op ruim twee minuten van de Brit. Hij durfde omhoog zelf nog even dromen van een ritzege. Dat zat er niet in. Maar deze en zijn vierde plek van zondag op slechts vijf tellen van Froome vulden zijn vertrouwen aan. “Ik voel mij dit jaar beter dan ooit. Dat komt er nu dus ook uit.”

