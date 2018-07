Keizer en Meppelink spelen pas zes maanden samen, maar zijn nu al Europees kampioen beachvolleybal

Na de gewonnen finale tegen het Zwitserse duo Betschart/Hüberli (21-16 en 26-24) mochten ze zaterdag blij verrast de gouden beker in ontvangst nemen.

“Natuurlijk was de doelstelling een medaille, omdat je in eigen land wil pieken en presteren, maar met het behalen van de top acht waren we ook al super tevreden”, zei Keizer kort na de finale tegen de NOS. Haar volleybalpartner Meppelink gaf ook toe dat de doelstelling om een medaille te veroveren ‘ambitieus’ was. “Dat we die gehaald hebben kan ik echt niet geloven.”

Nieuw was de titel op een EK voor Keizer en Meppelink niet. Allebei werden ze al eens Europees kampioen en allebei deden ze dat ook met dezelfde medespeler. In 2014 werd Meppelink Europees kampioen met Marleen van Iersel en twee jaar eerder was dat Keizer ook al gelukt.

Een jaar na haar eerste EK-titel stopte Keizer met het spelen van beachvolleybal op topniveau. Ze was het telkens maar reizen naar toernooien zat en ambieerde een maatschappelijke carrière. Ze ging bij de politie werken en werd moeder van een tweeling die nu 2,5 jaar is.

Maar na vier jaar lonkte eind vorig jaar toch weer het zand. Ze had even samengespeeld met Meppelink en wilde met haar graag een duo vormen. Meppelink zag dat ook wel zitten en zo staat de routinier – Keizer is 33 – sinds januari weer als beachvolleybalster op het veld.

Nog meer glans

Het moederschap geeft voor Keizer nog meer glans aan het winnen van het EK, gaf ze toe. “Deze titel is heel erg mooi. Ik speel nu echt voor mijn kinderen (die tijdens de finale in Den Haag ook op de tribune zaten, red.) en ik vind het waanzinnig gaaf dat dit zo mag zijn.”

Het Nederlandse duo kreeg de Europese titel zeker niet in de schoot geworpen. Tijdens de halve finale stond het tegen het Tsjechische koppel Hermannova/Slukova in de beslissende derde set met 6-10 achter, maar toch slaagden Keizer en Meppelink erin om die achterstand om te buigen naar winst (15-12).

In de finale tegen het Zwitserse duo kwamen Keizer en Meppelink meerdere keren op matchpoint, maar telkens trokken Betschart en Hüberli de stand weer gelijk. Uiteindelijk was het Keizer die de wedstrijd besliste (26-24). Ze leek de bal achterwaarts in het net te slaan, maar de bal caramboleerde toch nog over het net, waarna ze samen met Meppelink uitzinnig van vreugde over het zand rende.

Dat we al zo ver zouden komen hadden we echt niet durven dromen. Sanne Keizer

Keizer en Meppelink hebben de Olympische Spelen van 2020 in Tokio als ultieme doel gesteld. Los van elkaar deden ze al mee aan de Spelen. Keizer in 2012 in Londen en Meppelink ook in 2012 en in 2016 in Rio de Janeiro.

Vooral voor de ruim vijf jaar oudere Keizer wordt het halen van de Spelen mogelijk een strijd tegen fysiek malheur. Ze moest in de achtste finale al bijna opgeven vanwege een enkelblessure, maar werd toch weer opgelapt en na de finale gaf ze aan dat ze vooraf wel wat pijnstillers had ingenomen. Maar ook al blijft dat ultieme doel buiten bereik, de twee hebben samen nu in ieder geval al succes geboekt. “Dat we al zo ver zouden komen hadden we echt niet durven dromen”, zei Keizer.