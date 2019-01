Keizer brengt rust bij Sporting Lissabon

Het was voor Keizer mooi geweest als zijn ploeg de achterstand had verkleind naar vijf punten en daardoor de strijd om de landstitel in de Primeira Liga weer spannend had kunnen maken, maar eigenlijk was dat te veel gevraagd. Sporting is een club in opbouw en Porto had tot het onderlinge duel maar liefst achttien officiële duels op rij gewonnen.

Keizer zal het restant van het seizoen vooral willen gebruiken om zijn spelers te laten wennen aan zijn speelwijze en om resultaten te boeken in de Europa League en de twee bekertoernooien waar Sporting nog altijd in actief is. Het is voor Keizer te hopen dat hij de tijd krijgt om te bouwen aan een succesvol team, want dit seizoen werden al twee trainers ontslagen bij Sporting.

Geen vertrouwen Sinisa Mihajlovic werd in de zomer aangesteld als opvolger van Jorge Jesus, die als trainer drie seizoenen de leiding had in Lissabon. Maar na negen dagen stond de Servische coach al op straat. Hij was aangesteld door voorzitter Bruno de Carvalho, ook wel Bruno Trump genoemd, en verantwoordelijk voor de chaos bij Sporting. In de zomer werd José Sousa Cintra tot nieuwe preses verkozen en volgens hem paste Mihajlovic niet in de nieuwe visie van de club en dus volgde ontslag. De Portugees José Peseiro volgde hem op, maar na vier maanden had de nieuwe voorzitter ook geen vertrouwen meer in hem. Daarop kwam Keizer in beeld.

Vertrekwens De geboren Badhoevedorper was halverwege vorig seizoen ontslagen bij Ajax en ging enkele maanden daarna aan de slag bij Al-Jazira uit Abu Dhabi. Lang duurde zijn verblijf in de Verenigde Arabische Emiraten niet, want in november stelde Sousa Cintra hem aan als nieuwe trainer van Sporting Lissabon, aangemoedigd door drie medewerkers van Sporting die in Abu Dhabi met Keizer hadden samengewerkt. Ze waren onder de indruk van de werkwijze van Keizer. In Lissabon trof Keizer een club aan die een roerige periode achter de rug had. De eerdere voorzitter De Carvalho jutte supporters op zich tegen de spelersgroep te keren en dat leidde uiteindelijk tot een uitbarsting bij tientallen Sporting-hooligans toen ze tijdens een training in mei spelers aanvielen. Veel spelers dienden daarop een vertrekwens in, waaronder ook Bas Dost. Sportings topscorer bleef, maar sterkhouders als middenvelder William Carvalho, doelman Rui Patrício en vleugelaanvaller Gelson Martins vertrokken wel.