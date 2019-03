Keert de Grand Prix na 35 jaar terug op Zandvoort?

Na een winter vol tests en gesleutel aan de RB15 – de nieuwe auto van Red Bull – zullen alle ogen vanuit Nederland zondag gericht zijn op Max Verstappen. Tijdens de eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen zitten niet veel landgenoten in het Australische Melbourne langs het circuit op de tribune om Verstappen in actie zien. Daarvoor zullen ze wachten tot races die dichter bij huis zijn, zoals in Duitsland (28 juli), België (1 september) of andere Europese landen.

Wellicht krijgen al die honderdduizenden Nederlandse Verstappen-volgers volgend jaar de kans om de 21-jarige coureur in eigen land aan het werk te zien. Achter de schermen wordt door het Formula One Management (FOM) druk gesproken over een Grand Prix op het racecircuit in de Zandvoortse duinen.

Zandvoort heeft tot 31 maart exclusief de kans om het plan rond te krijgen, bevestigt Jan Lammers, voormalig Formule 1-coureur en beoogd sportief directeur van de GP Zandvoort. Als de Formule 1 volgend seizoen na 35 jaar inderdaad terugkeert naar Nederland, dan is zondag 3 mei 2020 de datum waarop de race vermoedelijk gereden gaat worden. De ‘Max-mania’ heeft ervoor gezorgd dat er weer serieus gesproken wordt over een Grand Prix in Nederland. “Zonder Max Verstappen was dat niet gebeurd. Dat is zeker”, zegt Lammers.

Maar de deadline nadert en de plannen van Zandvoort moeten binnen twee weken wel worden goedgekeurd door het FOM. Assen, waar al jaren de TT wordt gehouden, komt pas in beeld als Zandvoort afhaakt. Een belangrijke voorwaarde voor Zandvoort is dat de begroting rondkomt. Voor het organiseren van een Grand Prix is zo’n 40 miljoen euro nodig. Iets meer dan de helft van dat bedrag is vereist om ‘het hele Formule 1-circus naar Zandvoort te laten komen’, schetst Lammers.

Hotels volgeboekt

“Het geld is wel aanwezig”, weet Lammers. Waar het vooral om gaat is dat de initiatiefnemers willen dat alle betrokkenen ‘maximale medewerking’ verlenen, zegt Lammers. De 62-jarige geboren Zandvoorter doelt daarmee op partijen die wel gaan meeprofiteren van de komst van een Grand Prix, maar zelf geen financiële bijdrage willen leveren. “Op het moment dat vandaag duidelijk wordt dat de GP Zandvoort definitief is, dan zijn morgen alle hotels volgeboekt. Ik denk dat er gedurende het raceweekend 180.000 toeschouwers komen. Daar profiteert de Nederlandse overheid via belastingen ook van.”

Daarom hoopt Lammers dat de Nederlandse overheid een Formule 1-race in Zandvoort financieel gaat steunen. Vooralsnog is daar geen sprake van. Bruno Bruins, minister van sport, zei vorige maand de plannen met veiligheidsmaatregelen en vergunningen te steunen, maar dat de organisatie niet hoefde te rekenen op een financiële bijdrage.

“Het is aan ons om te laten zien wat voor winst er te halen is”, zegt Lammers, nog hopend op subsidie. “Misschien kunnen we het de regering ook niet kwalijk nemen, want het is tenslotte al even geleden dat er een Grand Prix in Zandvoort was.”

Over uiterlijk twee weken moeten de lichten voor een race in Zandvoort op groen gaan. “Als oud-coureur, die op Zandvoort in de Formule 1 heeft gereden, zeg ik dat het gaat gebeuren”, reageert Lammers enthousiast, waarna hij direct erna zijn woorden alweer afzwakt. “Maar ik moet gedisciplineerd zijn en ga niet verder dan een kans van 51 procent.”