Kauwgom helpt eindexamenkandidaat Jelle te concentreren

Jelle plant graag vooruit en heeft veel oude examens geoefend. Ook zaterdag wilde Jelle doorleren, dus zegde hij zijn hockeywedstrijd af. "Maar er was een tekort aan spelers, dus heb ik toch meegedaan." En dat was toch fijn. "De volgende dag ben ik meteen weer aan de slag gegaan, maar even ontspannen is ook belangrijk. Je kunt jezelf niet constant afzonderen in een donker kamertje."

Uit het vwo-examen Engels van gisteren

Vraag: Many pioneering businesswomen pride themselves on their ___. Dong Mingzhu, the boss of Gree Electric Appliances, an air-conditioning giant, says flatly, "I never miss. I never admit mistakes and I am always correct." In the past three years her company has boosted shareholder returns by nearly 500%.

Which of the following fits the gap?

A. femininity

B. privileged position

C. sense of responsibility

D. toughness

Antwoord: D

