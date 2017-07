Katinka Hosszú is de superheldin van het Hongaarse zwemmen

In haar handen heeft ze grote stalen kettingen. Katinka Hosszú trekt aan de kabels, waardoor haar gigantische biceps er nog angstaanjagender uitzien. Wie nog niet bang was voor de Hongaarse drievoudig olympisch kampioene, moet het wel worden na een blik op het promotiemateriaal van de nieuwe lijn badpakken van haar sponsor Arena. De zwemster die door het leven gaat met de bijnaam 'Iron Lady', poseert in een verlaten metrostation met werktuigen die niet zouden misstaan als middeleeuwse martelinstrumenten.

Hosszú is de superheldin van het Hongaarse zwemmen, de Margaret Thatcher van het bad. De 28-jarige alleskunner gaat al mee sinds de Spelen van Athene in 2004, maar won tot Rio nooit een olympische medaille. Daar maakte de grootverdiener - haar inkomen werd al voor haar succes in Rio geschat op zo'n twee miljoen per jaar - in Brazilië een eind aan, met drie gouden en één zilveren medaille.

Fanshop

Sindsdien is de gekte rondom Hosszú Katinka (in Hongarije wordt de achternaam eerst genoemd) helemaal doorgeslagen. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is te koop in haar eigen fanshop. De zogenaamde 'Iron Store' wordt op de mondiale titelstrijd in Boedapest platgelopen door fans van 'Katka'.

Ze speelt de hoofdrol in stripverhalen, waarin ze als een G.I. Jane heldendaden verricht

Naast standaard prullaria waaronder sjaals, petten, magneten en T-shirts, allemaal bedrukt met 'iron', heeft ze ook haar eigen pluche knuffel. Ze speelt de hoofdrol in veertien Iron Comics, stripverhalen waarin de zwemster als een G.I. Jane heldendaden verricht. Jonge talenten die in haar voetsporen willen treden kunnen zich aanmelden bij haar eigen zwemclub, de Iron Aquatics, en na de training herstellen met een Iron Meal. Sportdrank dus.

Minstens net zo beroemd als de zwemster zelf is haar coach en echtgenoot Shane Tusup, de man die haar groot maakte. De twee hebben elkaar ontmoet in Los Angeles, op de universiteit. Na de Spelen van Londen in 2012 werd hij haar coach, een jaar later trouwden ze. De extraverte Tusup liet Hosszú geloven dat ze echt de ijzeren dame was over wie zoveel geschreven werd. Om zijn geloof te benadrukken liet hij de letters Iron Lady in kapitalen op zijn linkerbiceps tatoeëren. Het bewijs van zijn gelijk heeft hij ook vereeuwigd in inkt. Op zijn onderarm staat haar eerste wereldrecord onder zijn leiding, de 2.06,12 die ze op de 200 wisselslag zwom in 2015 op de WK in Kazan.

Tekst loopt door onder de afbeelding