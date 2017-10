Kastanjes in een stroopje

Kastanjes die door de commercie in suikerstroop gekookt worden, eindigen praktisch altijd als marrons glacés. Dat is begrijpelijk want dit laatste product vergt een veel bewerkelijker proces, dus de producent kan op die manier toch een fikse prijs berekenen voor de op zich niet zo dure kastanjes. Het maken van kastanjes op siroop is geen heksentoer. Als een herfstwandeling je langs tamme-kastanjebomen leidt kun je voor een habbekrats iets erg lekkers maken. Bij een goede groenteboer zijn in deze tijd van het jaar ook tamme kastanjes te koop.

Ingrediënten

tamme kastanjes

suiker

water

desgewenst: vanillestokje(s) gespleten

desgewenst: gemberwortel

Kerf de kastanjes met een scherp mes kruislings in op de platte kant en kook ze ongeveer 8 minuten in ruim water. Giet ze af, en laat ze iets afkoelen tot ze net hanteerbaar zijn. Pel ze zo heet mogelijk, dan gaat het het gemakkelijkst. Kook ze daarom in porties als u veel kastanjes te pellen hebt.

Weeg de gepelde kastanjes. De verhouding kastanjes, suiker, water is 1 op 1 op 2. Breng (bijvoorbeeld) voor 500 g gepelde kastanjes 500 g suiker in 1000 ml (1 liter) water aan de kook en laat 10 minuten koken. Doe de kastanjes in het suikerwater en laat ze een kwartier meekoken. Laat ze afkoelen. Doe de volgende dag desgewenst ook nog een vanillestokje of een flinke 'duim' ongeschilde, in plakjes gesneden gemberwortel in de pan en laat dit alles ongeveer een half uur koken. De kastanjes liggen dan in een lichte siroop. Die moet nog wat dikker worden. Laat de kastanjes in de siroop met het deksel op de pan afkoelen en 12 uur zo staan. Laat de kastanjes vervolgens op laag vuur tegen de kook aankomen en houd ze nog een half uur goed warm. Schep dan de kastanjes uit de siroop in brandschone glazen potten. Giet de siroop erover, zodat de kastanjes onder staan. Sluit de potten hermetisch af, zet ze omgekeerd op een doek en laat ze afkoelen. Zet de potten rechtop in kast of kelder. Gun de kastanjes minstens een week de tijd voordat u er van gaat snoepen, bijvoorbeeld met ijs en/of slagroom. Volgende week een recept voor stroperige appel-kastanjegebakjes.

