Karin Luiten brak haar kaak en mag alleen vloeibaar voedsel, dus hierbij drie recepten voor drinkontbijtjes

Zitten voelde raar, ik ging liever liggen. Dat een omstander een ambulance ging bellen leek me schromelijk overdreven en bovendien kwam het allemaal slecht uit want mijn nieuwe kookboek moest af en de volgende dag ging ik naar Parijs. Eigenlijk wilde ik op dat moment alleen maar blijven liggen. Domweg languit op het wegdek met mijn handtas onder mijn hoofd, de jas van de geschrokken fietser over me heen tegen de kou. Maar vooral wilde ik gewoon wakker worden in mijn eigen bed, wat een rare droom ik nou toch weer had! Maar de ambulance kwam echt en nam me mee naar het ziekenhuis, waar mijn kaak gebroken bleek. Had ik nou maar beter opgelet of een andere route genomen. Was ik nou toch maar met de fiets gegaan of iets eerder van huis. Aan de andere kant: aan hoeveel rampen ben ik in mijn leven niet ontsnapt door juist nét een andere keuze te maken? Hoe klein is dat spreekwoordelijke hoekje waarin het ongeluk dag in, dag uit, naar je zit te loeren?

Zelf werd ik een beetje narrig van alleen maar fruit en zoet, dus ik ex­pe­ri­men­teer­de met wortel, paprika en biet

Gedachtenspinsels waar je niet uit komt, maar waar je in een ziekenhuis alle tijd voor hebt. Na drie dagen stond ik weer buiten, met een kaak vol schroeven en een kauwverbod. Zes weken lang uitsluitend zacht en vloeibaar voedsel, daar laat een béétje culinair schrijfster zich natuurlijk niet door kisten.

Havermout De gekste dingen blijken gewoon door de blender te kunnen en ik heb nooit geweten hoe blij een mens kan worden van het sabbelen op een framboos, of een roerei met een theelepeltje, of een in honderd stukjes gesneden wentelteefje met veel maple syrup. Je wilt natuurlijk wel dat een eenpersoonsdrinkontbijtje een beetje vult. Dan komt havermout als geroepen. Het principe is steeds hetzelfde: doe de havermout in een kommetje, giet er 100 ml kokend water op en laat minstens 5 minuten staan. Met diepvriesfruit wordt het straks vanzelf weer koud, of doe dit alvast de avond tevoren en zet in de koelkast. Dat zou dan in theorie ook met koud water (of melk) kunnen, maar met kokend water welt de havermout veel beter op. Maar goed, uiteindelijk gaat alles toch in de blender. Zelf werd ik een beetje narrig van alleen maar fruit en zoet, dus ik experimenteerde met wortel, paprika en biet. Recept: Doe de gewelde havermout in de blender met de overige ingrediënten en mix grondig tot een glad geheel. Wie het dunner wil, voegt meer vocht toe (water, melk, vruchtensap, groentesap), yoghurt maakt het romiger. En varieer gerust zelf verder.

Zelf maken, nodig voor 3 x 1 glas:

Oranje: 2 eetl havermout 100 g mangoblokjes 150 ml wortelsap wat verse gemberrasp