Karin Luiten belooft oh's en ah's met dit uitgebreide kerstmenu

Kijkt u er ook zo naar uit? Heus, ze zijn er hoor, mensen die zich verheugen op het kerstdiner. Heerlijk uitgebreid de keuken in voor hét culinaire uitpakmoment van het jaar. Hoe meer gasten, hoe beter. De rest van het jaar hebben we het druk en moet het allemaal rap, maar nu bent u lekker vrij en buiten valt er toch niks te beleven. In de keuken is het daarentegen warm en gezellig en gaat het bovendien langzaam maar zeker verrukkelijk ruiken. Niks geen kerststress, maar drankje erbij, muziek aan, de visite staat nog láng niet op de stoep.

Speciaal voor alle kookliefhebbers heb ik dit jaar mijn best gedaan om een kerstmenu te bedenken met gerechten die u misschien altijd al eens had willen tackelen. Zoals een huisgemaakte paté en een Italiaanse pastarol. Ik ga u er moeiteloos doorheen loodsen. Tussendoor is er ook nog een fijn soepje, maar dan wel nét even anders opgediend, want u gaat natuurlijk wel voor de oh’s en ah’s aan tafel.

Daarom eindigen we uiteraard met een spectaculair toetje: geen gewone, maar een dubbeldekkerpavlova. Alleen de gevulde kalkoen, ook iets om ten minste eens in je leven te proberen, heeft het menu niet gehaald. Juist vanwege die paté aan het begin leek het mij voor de balans beter om de rest vegetarisch te houden.

Ik haast mij eraan toe te voegen dat het allemaal een hoop werk lijkt, en ja, u bent er ook zeker even zoet mee, maar alles valt ruim van te voren te maken, bijvoorbeeld al het weekend voor Kerst. Bovendien hoeft u natuurlijk niet alles alleen te doen, u kunt ook prima een deel van het menu uitbesteden aan uw gasten zodat de schalen straks vanzelf binnen wandelen. Is dat nou geen mooie kerstgedachte?

Voorgerecht - Paté de campagne met cranberry relish

Altijd al eens zelf paté willen maken? Groot gelijk, het is namelijk heel erg lekker maar vooral veel makkelijker dan u denkt. Het belangrijkste is dat u een goede slager hebt. En dat u op tijd begint: minstens vier dagen van tevoren vanwege marineren en rusten. Een relish is een soort supersnelle chutney, maar dan zonder azijn en veel korter gekookt. Daarmee ook minder lang houdbaar, maar hij gaat meteen op, dus dat maakt niet uit. Om een mooie dikke saus te krijgen worden de ingrediënten eerst even gemalen.

Nodig voor 1 patévorm (ruim 1 liter):

350 g varkensschouder

350 g kinnebakspek

300 g varkenslever

1 fijngesnipperde ui

1 knoflookteen uit de knijper

2 grote eieren

1 volle eetl bloem

1 borrelglas port

handvol platte peterselie, fijngehakt

1 volle eetl quatre-épices (zie tip)

15 g zout (zie tip)

flink zwarte peper uit de molen

Erbij: lekker stokbrood

Vier dagen tevoren

Kijk uw slager lief aan en vraag of hij het vlees op de grofste stand wil malen. Of doe het zelf in de keukenmachine (met de pulse-knop). Alleen loopt die vast op het spek, dus snij die met de hand in kleine stukjes. Het mengsel moet vrij grof zijn, bij fijn krijgt u smeerpaté. Doe het vlees in een grote mengkom en voeg alle overige ingrediënten toe. En nu komt het belangrijkste: goed met de hand kneden, dat zorgt voor een mooi samenhangende paté zonder gaten. Hevel de boel over in een patévorm, invetten hoeft niet. Tik de vorm een paar keer goed op tafel, tegen de luchtbellen. Doe het deksel erop of, als u die niet hebt, dek dan het vlees af met een op maat geknipt stukje bakpapier en pak vervolgens de hele vorm goed in met aluminiumfolie. Zet één nacht in de koelkast, dan kunnen de smaken lekker intrekken.

© Daan Brand Styling, Claartje Lindhout

Drie dagen tevoren

Haal de volgende dag één uur van tevoren uit de koelkast, zodat hij niet ijskoud de oven in gaat. Verwarm de oven voor op 180°C. Zet de patévorm (nog steeds ingepakt) in een metalen braadslee op een rooster in de oven en vul de braadslee voor driekwart met kokend water. Schakel de oventemperatuur terug naar 160°C en bak de paté anderhalf uur. Zet de oven uit en de deur op een kier, laat hem rustig afkoelen in de oven. Til dan uit het waterbad en laat 2 dagen inklinken en op smaak komen in de koelkast.

Serveren

Verwijder het folie. U zult zien dat de paté is gekrompen in de vorm. Het vet en ander glibberig spul dat eromheen zit kunt u makkelijk weglepelen. Stort de paté op een plank - zet de vorm even in warm water als dat niet lukt. Veeg de buitenkant van de paté schoon en snij hem in plakken. Verdeel over bordjes en serveer met de cranberryrelish en (niet te veel, er komt nog een heel menu achteraan) stokbrood.

Nodig voor 1 jampot cranberryrelish:

150 g verse cranberry’s

½ goudrenet

1 sinaasappel

100 g suiker

2 cm gemberwortel

peper uit de molen

Schil de appel, snij in grove stukken. Doe samen met de gewassen cranberry’s in de keukenmachine en snipper fijn met behulp van de pulse-knop. Doe over in een pan. Rasp de gember en de schil van de sinaasappel erboven fijn. Pers de sinaasappel vervolgens uit, doe ook het sap in de pan, plus de suiker en maal een paar keer met de pepermolen. Laat 10 minuten zo staan tot de suiker vanzelf gesmolten is tot een nat mengsel. Breng aan de kook en laat zachtjes 8 minuten sudderen zonder deksel, onder af en toe roeren. Doe over in een schone jampot en laat afkoelen.