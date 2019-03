Karadzic krijgt in hoger beroep zwaardere straf: levenslang

Daar hoorden ze dat in hoger beroep niet alleen het vonnis tegen Radovan Karadzic, tussen 1992 en 1996 leider van de Bosnische Serviërs, bevestigd werd, maar dat zijn straf zelfs verhoogd werd, van veertig jaar naar levenslang.

Karadzic was in 2016 veroordeeld voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Hij was betrokken bij de massamoord in Srebrenica, waar in 2005 door Serviërs achtduizend Bosnische moslims werden vermoord, de grootste moordpartij in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

Zowel Karadzic als de aanklagers gingen in hoger beroep. Karadzic meende dat hij geen criminele verantwoordelijkheid droeg voor het gebeurde. De aanklagers vonden de straf van veertig jaar te licht. Bovendien hoopten ze dat ook enkele andere episodes in de Bosnische burgeroorlog waarbij Karadzic betrokken was, als genocide zouden worden aangemerkt.

Dat laatste gebeurde niet: toch een kleine teleurstelling voor de aanklagers. Maar gezien de ‘buitengewone zwaarte van de verantwoordelijkheid van Karadzic’ vonden de rechters het wel gepast om de straf te verhogen naar levenslang. Voor Karadzic is dat een symbolische verandering: hij is 73.

Met dit vonnis is de zaak-Karadzic definitief gesloten. Het Joegoslaviëtribunaal is een paar jaar geleden al opgeheven, dit hoger ­beroep diende bij een speciale instantie voor ‘restzaken’.

