Kan topman Büchner belager PPG afschudden?

De man in de schijnwerpers heet Ton Büchner, sinds 2012 bestuursvoorzitter van AkzoNobel, en die schijnwerpers gaan vroeg aan. Om kwart over 7 geeft hij een media call - een telefonische persconferentie - over AkzoNobels resultaten in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat is vroeg, te meer daar hij dat in Londen doet waar het op dat moment 6.15 uur is.

Lees verder na de advertentie

Spannend wordt het vanaf 11 uur Nederlandse tijd. Dan gaat Büchner investeerders vertellen wat zijn plannen met AkzoNobel zijn. Dan zal de geboren Brabander met een stevig verhaal moeten komen.

Als Büchner zijn aandeelhouders niet kan overtuigen, kunnen zij zich in Elliotts rij voegen

Al twee keer heeft hij een bod van Akzo’s branchegenoot PPG verworpen. Büchner weigerde zelfs categorisch met zijn belager te praten. Die belager heeft ruim 22 miljard euro voor AkzoNobel over - dat staat gelijk aan 90 euro per aandeel. Büchner zal zijn gehoor ervan moeten overtuigen dat ook hij die 90 euro op de beursborden kan krijgen - en wel vrij snel.

Lukt dat niet, dan kan hij het aan de stok krijgen met zijn aandeelhouders. Een aantal van hen, het activistische hedgefonds Elliott voorop, eist dat Büchner in conclaaf gaat met PPG. Als Büchner zijn aandeelhouders niet kan overtuigen, kunnen zij zich in Elliotts rij voegen. Dan kan Büchner haast niets anders doen dan buigen.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Ton Büchner

Chemiepoot Wat gaat Büchner vanaf 11 uur vertellen? Zeker is dat hij de chemietak zal afsplitsen van de rest van AkzoNobel. Die chemiepoot is groot - in Nederland vallen bijvoorbeeld de chloorfabriek in de Botlek en de zoutwinning bij Hengelo er onder - en goed voor een derde van de omzet. Maar Büchner moet ook vertellen wat hij met de opbrengst van een verkoop - zo’n acht miljard euro, is de schatting - gaat doen. Zelf een groot verfbedrijf kopen? Mogelijk komt Büchner verder met een Unilever-achtig verhaal. Unilever beloofde begin april, na een mislukte overnamepoging van het Amerikaanse Kraft Heinz, naast de verkoop van zijn margarines ook flinke kostenbesparingen, een reorganisatie, een hoger dividend en de inkoop van eigen aandelen. Büchner zou zijn aandeelhouders op soortgelijke wijze kunnen paaien. Onder Büchner gingen kleine verffabrieken dicht en verhuisde de productie naar een paar grote fabrieken Maar veel ruimte heeft hij niet. Sinds zijn aantreden is er al heel wat afgereorganiseerd bij AkzoNobel. Büchner trof in 2012 een groot verfbedrijf aan dat weinig winst maakte - deels een gevolg van de crisis en de veel te dure overname van het Britse ICI in 2007. Onder Büchner gingen kleine verffabrieken dicht en verhuisde de productie naar een paar grote fabrieken. Begin dit jaar zei Büchner dat de tijd van grote reorganisaties echt voorbij was. Zo rond de klok van 2 is de sessie met de investeerders afgelopen - als die niet uitloopt - en is het de beurt aan de media. Tegen die tijd zijn zijn plannen wel bekend en zal het eerste oordeel van beleggers zich hebben vertaald in de koers van AkzoNobel. Kan Büchner daarna rustig een vorkje prikken? Dat hangt af van het oordeel van de beleggers én eventuele reacties van Elliott en PPG. Zeker als de koers van AkzoNobel morgen niet stijgt, zullen die twee snel van zich laten horen. Misschien morgenavond al.

Elliot Elliott, het hedgefonds dat wil dat AkzoNobel gaat praten met zijn belager PPG, roerde zich ook bij het Amerikaanse bedrijf Arconic. Het eiste het vertrek van topman Klaus Kleinfeld, omdat die te wenig zou bezuinigen. Kleinfeld, voormalig topman van aluminiumfabrikant Alcoa en van de Duitse gigant Siemens, noemde Paul Singer, de grote man achter Elliott, daarop de ‘Michael Corleone’ onder de hedgefondsen. Maandag werd bekend dat Kleinfeld de deur is gewezen door zijn commissarissen. Hij zou het conflict met Elliott niet goed hebben afgehandeld.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.