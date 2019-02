Kan teamspeler Luuk de Jong leveren nu PSV hem zo hard nodig heeft?

Als koploper PSV het zondagmiddag (14.30 uur) tegen Feyenoord opneemt, zullen vele ogen gericht zijn op centrumspits Luuk de Jong (28).

Kan De Jong, PSV’s aanvoerder en topscorer van de eredivisie (twintig doelpunten in 22 competitiewedstrijden), zijn team bij de hand nemen, juist nu het elftal hem zo nodig heeft? Dat is de vraag.

PSV, dat een voorsprong van vier punten verdedigt op achtervolger Ajax, beleefde een matige competitiehervatting. In de vijf wedstrijden na de winterstop werd er drie keer gelijkgespeeld. Op bezoek bij FC Emmen, FC Utrecht en SC Heerenveen eindigde het telkens in 2-2.

Paniek? Niet bij De Jong. Hij wees afgelopen week op de statistieken. PSV kreeg in de tweede seizoens­helft niet significant meer schoten tegen, wel meer doelpunten. En zelf creëerde PSV nagenoeg evenveel kansen, al was de productiviteit dit keer net onvoldoende om wedstrijden te winnen. Conclusie: PSV moet onverstoorbaar blijven, zoals het dat het hele seizoen al is.

Mooie test

Lastig? Voor De Jong is het in ieder geval een mooie test. In het seizoen 2016/2017, toen PSV als regerend landskampioen de druk niet aankon en Feyenoord de titel opeiste, kon De Jong zijn elftal niet in de juiste richting sturen. Zeker niet met doelpunten. Slechts acht keer vond hij destijds het net. “Misschien voel ik me soms té verantwoordelijk in het veld”, zei De Jong er toen over in het AD. “Dan wil ik te veel doen en ga ik te veel nadenken.”

Voor Remko Pasveer, momenteel doelman bij Vitesse, is dat een herkenbaar verhaal. Hij was in het seizoen 2016/2017 reservekeeper achter Jeroen Zoet bij PSV. “Luuk is een echte teamspeler”, vindt Pasveer. “Hij wilde toen te veel doen. Dat kwam hem niet ten goede. Soms, als hij weer eens niet had gescoord, zag je de moedeloosheid van hem afstralen. Luuk is alleen geen opgever. Hij gaat altijd vol gas.”

Samen met Sander Roege, oud-prof en voormalig sportpsycholoog bij PSV, werkte De Jong aan het mentale aspect. “Dat doen ze bij PSV heel goed”, meent Pasveer. “Op het moment dat je als spits niet scoort en even uit vorm bent, wordt dat nog eens extra versterkt door de pers en het publiek. PSV bouwt rust rondom de spelers. Bepaalde spelers, zoals Luuk, kan dat houvast geven.”