Ik had hem tijdens zijn rede bestudeerd, hij las vrijwel foutloos maar ook monotoon zijn teksten voor van de teleprompters, die links en rechts van hem stonden opgesteld.

Misschien stond erop aangegeven wanneer hij van het linker- dan wel van het rechterblad moest lezen, want hij zwenkte dan hoekig heen en weer, ook in zijn handbewegingen; hij bewoog de rechterhand als hij van het rechterblad las en zijn linker bij het linkerblad, en maakte daarbij identieke zijwaartse wuifgebaren, afgewisseld met die cirkeltjes die hij tussen de toppen van wijsvinger en duim vormt en waarvan de dwangneurotische achtergrond voor zover ik weet nooit helemaal verklaard is.

Hij klonk de meeste tijd nogal bars, ook als hij complimenten uitdeelde, maar toen hij over Noord-Korea sprak, deed hij zijn best een en al dreiging en onwrikbaarheid uit te wasemen, onder de bezorgde blikken van zijn minister van buitenlandse zaken en de stafchef van zijn kabinet die zijn gezicht even achter een hand verborg alsof hij een vleug wanhoop probeerde te verbergen.

De totale vernietiging.

Kan op ongekende woorden een ongekend nucleair conflict volgen? Ik las een lang en prachtig stuk over Noord-Korea in The New Yorker, waarin een verslaggever een bezoek brengt aan Pyongyang, de Noord-Koreaanse hoofdstad, en en passant de politieke ervaring van de Kim Jong-un en Donald Trump naast elkaar legt: samen nog geen tien jaar. En allebei de hand aan de knop.

Weinig alarmbellen

Toch kun je niet zeggen dat de wereld de adem inhoudt, en de huizenprijzen stijgen ook gewoon door, en de enige alarmbellen die hier in Nederland afgingen, rinkelden omdat de Hema aankondigde het onderscheid in jongens- en meisjeskinderkleding te gaan opheffen.

Genderneutraal heet dat.

De Hema is om zijn oer-Nederlandse imago ook vaak mikpunt van spot en men schuift het geliefde winkelconcern ook graag van alles in de schoenen als het zich meent te moeten aanpassen aan de wensen van de tijd; ja, het verkocht wel eens hoofddoeken en voerde roti met rijst en kip op het menu (maar ze vergaten de roti) en nee, het verkocht nooit halal-rookworst.

Maar genderneutrale kinderkleding? Is het nog van deze tijd om jongens stoer te kleden en meisjes zoet?

In een deel van de Hemawinkels is de aanduiding 'jongens' en 'meisjes' al veranderd in 'kind', maar nog niet in het filiaal waar ik gisteren binnenliep, The New Yorker in de tas.

Alles nog bij het oude hier, de rookworst bij de ingang, de afdelingen met fietslampjes, klustape, verlengsnoeren, schoolschriften, agenda's, en de kleding - ook nog met lingerie - en de kinderkleding voor jongens en meisjes.

Ik lees de opdrukken op de shirts.

Bij de jongetjes: 'Where is the wifi?'

Bij de meisjes: 'Simply adorable'.

Ja, er moest iets gebeuren.

Maar alles is goed.

Hier is de wereld nog heel.