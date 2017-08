Kan ook Advocaat lessen trekken?

Het zijn, toegegeven, zwaar aangezette gedachten bij de aanblik van het Stade de France in Saint-Denis, voorstad van Parijs. Maar Frankrijk-Nederland is vanavond een wedstrijd van de waarheid, dus vooruit. Dit stadion zou kunnen worden gezien als de kraamkamer van het ongedachte brons van Oranje op het WK 2014. Hier zou nu, hoop doet leven, het Nederlandse voetbal (enig) nieuw leven kunnen worden ingeblazen. Maar het zou ook, in al donkere dagen, het mortuarium ervoor kunnen zijn.

Begin maart 2014 speelde Oranje er - of nee, het werd er weggeblazen, in een oefenwedstrijd voor het WK. Voor het eerst erkende de toenmalige bondscoach Van Gaal openlijk dat Nederland geen middenvelders had als Pogba en Matuidi, exponenten van het moderne voetbal en nu nog de hartspelers van Frankrijk. Bij tekortkomingen in andere linies knelt dat drieënhalf jaar later nog, of alleen nog maar meer, als het kernprobleem.

Kwetsbare opstelling

Van Gaal besloot op basis van die wedstrijd zijn systeem aan te passen, met een verdediger extra en een aanvaller minder. Oranje zou in de gangbare 'Hollandse' opstelling te kwetsbaar zijn, was voor hem toen de les in het Stade France. Kan de huidige bondscoach Advocaat na smadelijke mislukkingen onder Hiddink en Blind nog lessen trekken? Heeft hij er de tijd, de gelegenheid en de middelen voor? In welke mate ziet hij er de noodzaak van in?

Ja, hij wil Oranje compact laten spelen, 'goed georganiseerd' in jargon. Natuurlijk wil hij dat. Maar hoe dat te realiseren, en vooral waar dan een plekje in te ruimen voor de sleetse dertiger Sneijder? Wat kan in zo'n strategie de in zijn nadagen niet minder vervaagde Van Persie nog betekenen? Veel, zo niet alle hoop is bepaald niet voor het eerst gevestigd op Robben, de aanvaller op wie Van Gaals WK-systeem vrijwel volledig was afgestemd. Hij heeft dit seizoen nog geen hele wedstrijd gespeeld, en erkent dat hij daarmee niet topfit is.

Als hij, de chronisch kwetsbare, al niet topfit is, welke strohalm rest dan nog? Frankrijk speelt niet altijd goede wedstrijden, klinkt het. Dat is waar. Het zit in het karakter van die ploeg, breder gezien in deze ego-gerichte tijd.

In een kwa­li­fi­ca­tie­reeks spelen favorieten als Frankrijk met de rekenmachine in de hand

Vooral de exhibitionistische Pogba is er één die moeite heeft om ten bate vooral van anderen in zijn ploeg een constant niveau te handhaven. Door hem is de combinatie met Matuidi toch een andere dan die ooit van de huidige bondscoach Deschamps met Zidane, dat topkoppel met oog voor teamrendement.

Maar het is ook 'Nederlands' gedacht, dat een goed team of een team met goede voetballers altijd maar goed moet of zou kunnen spelen. Daarbij: is een goede wedstrijd, zeker in dit stadium, nodig om te winnen? In een kwalificatiereeks, waarin moeilijk kan worden gevraagd om iets als vorm vast te houden, spelen favorieten als Frankrijk ook met de rekenmachine in de hand. De meeste wedstrijden winnen ze, domweg omdat ze meer kwaliteit hebben. Een verliespunt hier en daar kan, maar het aantal moet worden beperkt.