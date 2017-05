Kan ik gewoon stoppen met die maagzuurremmer ?

De media brengen regelmatig berichten over mensen die onnodig anti-depressiva slikken of medicatie tegen ADHD. Psychiaters hebben het maar druk met uitleggen dat die pillen ook goed kunnen doen. Maar ook in de wereld van de lichamelijke ziektes gaan veel pillen om. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van deze lezer. De zeventiger kreeg vijftien jaar geleden last van een maagontsteking. De dokter dacht blijkbaar aan een bacterie als de oorzaak, want de lezer kreeg antibiotica. En om te voorkomen dat het maagzuur oprukte ook de 'remmer' esomeprazol.

De ontsteking verdween rap en de antibiotica eveneens. Maar de maagzuurremmer niet. De lezer herinnert zich nog de aansporing van de dokter 'u moet dit middel de rest van uw leven slikken'. Maar die dagelijkse pil, dat beviel hem steeds minder. "Ouderen om mij heen slikken steeds meer medicijnen", schrijft hij. Hij besloot er zelf iets aan te doen. Een paar jaar terug verlaagde hij eigenhandig de dosis - van 40 naar 20 milligram per dag. Het maagzuur bleef onder de duim. Dat spoorde hem aan om twee maanden terug de pillen helemaal te laten liggen. Het werd eerst onrustiger in zijn maag, onder meer met boeren, maar dat werd steeds minder. Zit hij op de goede weg met dit zelfdokteren? Hij moest toch blijven slikken van de dokter?

Bacterie Dat laatste advies verbaast Maarten Meijssen. Hij is maag-darm-leverarts in het Isala ziekenhuis, met vestigingen in de regio Zwolle en Meppel. "Het is mogelijk dat deze mijnheer een van de relatief zeldzame aandoeningen heeft waardoor hij inderdaad dit middel moet blijven slikken." Of een zogeheten reflux-oesofagitis, een beschadiging van de slokdarm die regelmatig een dosis maagzuur te verwerken krijgt. Ouderen om mij heen slikken steeds meer medicijnen Maar die laatste aandoening kan de arts alleen maar vaststellen door met een endoscoop het lichaam in te gaan - een best hinderlijk onderzoek dat de lezer zich zou moeten herinneren, maar wat hij niet meldt. Meijssen: "De informatie die de lezer geeft doet sterk denken aan de Helicobacter pylori." Die bacterie zwerft bij veel mensen door de maag, vaak al sinds hun jeugd. Een eerste bezoek van de helicobacter maakt de meeste mensen immuun, maar bij een minderheid zorgt de bacterie voor maagproblemen. Met een antibioticakuur is de indringer vrijwel altijd verdreven, zegt Meijssen. "En dan kun je ook stoppen met de maagzuurremmer."

Bijwerkingen op lange termijn Sterker nog, je moet het liefst stoppen met het medicijn. "Langdurig gebruik kan allerlei bijwerkingen hebben", zegt de MDL-arts. Hoofdpijn en misselijkheid zijn nog lichte varianten, de kans op infecties van darmen en luchtwegen is ook vergroot, en hetzelfde geldt voor een ongemerkt proces van osteoporose ofwel botontkalking. "Zeker op de leeftijd van deze lezer kan het risico vergroot worden dat hij iets breekt", tekent Meijssen aan. Inmiddels slikt 7 procent van de volwassen Nederlanders een maagzuurremmer. "Dat is veel te hoog", zegt Meijssen. Met zijn collega's schat hij in dat van iedere tien mensen die het medicijn nemen, slechts drie het ronduit terecht slikken. Een even grote groep kan beter stoppen en vier van de tien gebruikers zouden nog eens moeten kijken of het bijvoorbeeld een tandje minder kan. Tot tevredenheid van Meijssen hebben huisartsen in hun laatste richtlijn opgenomen dat ze iedere langdurige gebruiker van dit medicijn jaarlijks bevragen of het nog wel nodig is. Maar je weet natuurlijk niet of iedere huisarts dat al trouw doet. Hoe het bij de lezer precies zit, weet alleen zijn eigen dokter, en dus kan een nieuw bezoekje bepaald geen kwaad.

