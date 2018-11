Kan het Europese succes van Ajax een impuls voor het Nederlands voetbal zijn?

De scenario’s

Lees verder na de advertentie

In poule E van de Champions League worden de wedstrijden vanavond niet gelijktijdig gespeeld: AEK Athene-Ajax begint om 18.55 uur, Bayern München-Benfica om 21.00 uur. Dat zou tot de vreemde situatie kunnen leiden dat Ajax na zijn wedstrijd nog niet weet waar het aan toe is. Alleen bij een zege gaat dat niet op: daarmee zou Ajax, dat in september in Amsterdam met 3-0 won van AEK, sowieso geplaatst zijn voor de tweede ronde.

Bayern München voert de poule na vier speelronden aan met 10 punten, Ajax heeft er 8, Benfica 4 en AEK Athene 0. Ajax is al verzekerd van overwintering in Europa, in elk geval (als nummer drie dan) in de Europa League. Maar een vervolg in de Champions League kan de ploeg bijna niet meer ontgaan. Benfica zou daarop in de laatste speelronde alleen nog kans maken, als het zelf vanavond wint in München en Ajax niet wint in Athene. Ajax sluit over twee weken in Amsterdam af tegen Bayern München, Benfica in Lissabon tegen AEK.

PSV, dat morgen het al geplaatste Barcelona ontvangt, heeft in poule B nog slechts een minieme kans op een vervolg in de Europa League. PSV is in zijn zware poule hekkensluiter met 1 punt, in de schaduw van Tottenham Hotspur (4), Internazionale (7) en Barcelona (10).