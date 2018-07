Kan Halsema de Amsterdamse brandweerman temmen?

‘Onacceptabel’ noemt de kersverse burgemeester van Amsterdam de nieuwe ‘opstand’ onder Amsterdamse brandweerlieden. Die zouden geld hebben ingezameld om hun commandant Leen Schaap te laten doodrijden. Tenminste: Schaap heeft tot twee keer toe bij de politie aangifte gedaan van ‘bedreiging met de dood’. Dat de politie de zaak uiterst serieus neemt, blijkt uit de inzet van een Team Grootschalige Opsporing (TOG) dat alleen zware en complexe zaken onderzoekt.

Burgemeester Halsema die vanaf volgende week ook voorzitter is van de veiligheidsregio en daarmee de ‘baas’ van de brandweer wordt, heeft vandaag al aangekondigd dit ‘brede dossier met voorrang te behandelen’. Dat wordt dan meteen haar vuurproef. Het Amsterdamse korps staat bekend als een gesloten masculiene wereld van seksisme en racisme en waarin brandweerlieden vooral goed voor zichzelf zorgen. Halsema heeft zich als politica juist altijd geprofileerd als iemand die zulke uitwassen bestrijdt.

Het disfunctioneren van de Amsterdamse brandweer is een langdurig en hardnekkig probleem, waarop menig bestuurder én commandant zijn tanden heeft stukgebeten. Omdat wijlen burgemeester Eberhard van der Laan er ook niet uitkwam, benoemde hij Leen Schaap als commandant: een geharnast politiecommissaris, voor de duvel niet bang en recht door zee. Die moest de oester van witte mannen openbreken, was de gedachte.

Gesloten machocultuur

Maar dat valt niet mee, is de afgelopen jaren gebleken. Het Amsterdamse korps is een zeer gesloten ouderwetse organisatie, waarin niemand het belang van hervormingen ziet. Het is juist omgedraaid: iedereen heeft er belang bij de twee 24-uursdiensten per week te handhaven, zodat de rest van de week vrij is en er ruimte is voor andere baantjes. Binnen die 24-uursdienst gebeurt er ook niet veel. Daarin mag maar 8 uur ‘gewerkt’ worden, de rest van de uren zijn gereserveerd voor ‘spoedmeldingen’. Maar die zijn er doorgaans niet. In de acht overgebleven werkuren wordt het materiaal schoongemaakt, boodschappen gedaan en gegeten, zodat er gemiddeld maar twee uur overblijven voor extra activiteiten.

Leen Schaap © ANP

Schaap, maar ook zijn voorgangers, wil af van die 24-uursdiensten en de brandweer in 8-urige ploegendiensten laten functioneren net als de politie. Dan komt er bijvoorbeeld tijd vrij voor preventie-activiteiten. De hardliners bij de brandweer zijn daar tegen. Ze verliezen niet alleen hun prachtige secundaire arbeidsvoorwaarden, maar méér preventie betekent ook mínder branden. En dat is niet in het belang van de brandweerman, redeneren zij.

In die gesloten machocultuur is door de jaren heen een hosselcultuur (Schaap spreekt zelfs van een ‘bajescode’) ontstaan waarin de caravan mee naar de kazerne wordt genomen, de winterbanden een plek krijgen en de boot wordt gestald. In die verveelde sfeer van ‘ouwe-jongens-krentenbrood’ ontstonden ook incidenten als de ‘dildorel’ waarbij brandweerlieden een vibrator in de la van een vrouwelijke medewerker achterlieten.