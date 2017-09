Kan ‘haataanzetter’ worden geweigerd?

Wat heeft de 18-jarige misdaan? Lees verder na de advertentie Vorig jaar dook een filmpje op van de toen 17-jarige Marokkaanse ­Nederlander, waarin hij door de straten van Verviers loopt en roept: “O Allah, roei de hatelijke christenen uit. Dood hen allemaal en laat er geen enkele over.” Hij stond bij de autoriteiten al langer bekend als geradicaliseerd. Een jeugdrechter plaatste hem in een jeugdinrichting voor het aanzetten tot haat. Eind vorig jaar werd zijn vader, imam Hamza, uitgezet. Hij zou moslimjongeren tot extremisme hebben aangezet. Voordat van uitzetting naar Nederland sprake was, vertrok hij zelf naar Marokko.

Wanneer is de uitzetting? De 18-jarige heeft dertig dagen om het land te verlaten of in beroep te gaan, zegt de federale Dienst Vreemdelingenzaken. Zijn vader ging meerdere malen tevergeefs in beroep tegen diens uitzetting. Als de zoon na de dertig dagen nog in België is, wordt hij uitgezet. De Belgische politie rijdt hem dan naar de grens, waar de Nederlandse marechaussee hem zal overnemen.

Mag België dit zomaar doen? Ja, België nam vorig jaar een wet aan van staatssecretaris Theo Francken, die de voorwaarden versoepelde waaronder verdachten kunnen worden uitgezet. Mensen met een andere nationaliteit dan de Belgische, die ‘een gevaar vormen voor de samenleving’ kunnen worden uitgezet, ook als zij in België geboren zijn of voor hun twaalfde jaar in België zijn komen wonen. Voor gestrafte criminelen geldt dat zij worden uitgezet, nadat zij hun straf hebben uitgezeten.

De uitgezette man kan toch gewoon naar België terugreizen? Dat klopt. Francken erkende in Het Laatste Nieuws dat de maatregel vooral symbolisch is, omdat Nederland en België tot de Schengenzone behoren. Maar Francken gaat er vanuit dat de 18-jarige niet terug naar België durft. “Nederland zal hem wel in de gaten houden.” Mocht de man weer in België opduiken na de termijn van dertig dagen, dan kan hij een inreisverbod krijgen, vergelijkbaar met de maatregel waarmee Nederland iemand tot ‘ongewenste vreemdeling’ kan verklaren. Dat inreisverbod geldt dan alleen voor België, niet voor andere Schengenlanden.

Kan Nederland hem weigeren? Nee, hij heeft de Nederlandse nationaliteit en hij mag dus in Nederland verblijven. Nederland kan het Nederlanderschap van iemand afnemen als die persoon ook een andere nationaliteit heeft – deze man heeft een Nederlands en een ­Marokkaans paspoort – maar dan moet die definitief zijn veroordeeld voor het plegen of voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Ook kan Nederland de nationaliteit intrekken van niet-veroordeelde personen die naar Islamitische Staat zijn afgereisd. Nederland kan ook personen uitzetten met een andere nationaliteit(en) dan de Nederlandse. Wanneer iemand een actuele dreiging vormt voor de openbare orde, kan diegene tot ongewenste vreemdeling verklaard worden. Daarmee is diegene ongewenst in de gehele Schengenzone.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.