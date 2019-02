Kan een val op het stuitje blindheid veroorzaken?

Alleen het woord ‘stuitje’ zal bij menig mens al een zekere rilling opwekken. Uitglijden, achterover vallen en nét op dat pijnlijke botje onder aan de wervelkolom terecht komen: het zorgt voor een stekende pijn. In de wandelgangen klinkt nog weleens het verhaal dat een verkeerde val op het stuitje blindheid tot gevolg kon hebben. Maar is dit echt zo?

“Het antwoord is nooit zo zwart-wit in de medische wereld, maar tot nu toe is er nog nooit iemand blind geworden van zo’n val”, vertelt Maarten Jalink, oogarts in opleiding bij het UMC Utrecht. Tussen het stuitje en de ogen zit namelijk geen specifieke verbinding. “De gedachte is dat bij een val op het stuitje, er een schokgolf via het ruggemerg naar de ogen gaat. Maar dat werkt niet zo.”