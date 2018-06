Hoe uitbundiger de zon, hoe zorgelijker het wordt voor de boer. Tenminste, als het zo doorgaat met het warme weer en daar ziet het naar uit. Droogte dreigt voor land- en tuinbouwers. Het Waterschap Aa en Maas kwam zelfs al met een sproeiverbod, voor delen van Brabant.

Dat betekent dat het beregenen van landbouwgewassen uit oppervlaktewater voorlopig niet mag. "Het is zo droog in het gebied - en wij verwachten dat dit nog wel even zo blijft - dat we daartoe besloten hebben om zo het oppervlaktewater op peil te houden", aldus een woordvoerder van het Waterschap.

Door lage waterstanden in sloten en rivieren kan er schade optreden aan oevers en is er grotere kans op sterfte van dieren en planten. Bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) raken ze nog niet in paniek van zonovergoten akkers: "Het is gewoon droog, maar het leidt nog niet tot problemen", laat een woordvoerder weten.

"Een boer calculeert droogte in. Het is een kwestie van eerder beginnen met beregenen en langer doorgaan." Een sproeiverbod betekent immers niet dat boeren niet meer kunnen beregenen. Dat doen ze uit grondwaterpotten en dat mag wel. "En de grondwaterstand in Limburg is heel stabiel." Het sproeiverbod geldt voorlopig alleen voor delen van Brabant en Limburg. In de negen provincies boven de rivieren houden ze de brandende zon eveneens nadrukkelijk in de gaten, maar blijven maatregelen nog uit, laat boerenbranchevereniging LTO Noord weten: "Ja, het is droog, maar we redden het. We zijn wel wat gewend."

Kan een boer zich wapenen tegen de droogte?

Ja, enigszins, zegt Akkerbouwer Annuska de Jongh de Leeuw - Ogink van akkerbouwbedrijf 'De Jonghe Leeuw' uit het Overijsselse Wijhe. Ze geeft verzoek van de krant 3 lessen in droogte-preventie.

1 - Zorg voor een vruchtbare grond "Het belangrijkste is de je moet zorgen voor een zo vruchtbaar mogelijke grond. Wij hebben hier geluk dat we boeren op een grond van rivierklei, die sowieso beter vocht vast houdt dan zandgrond. Vanwege de nabijheid van de rivier staan de sloten hier bovendien altijd wel vol. Dus ik wil wel benadrukken dat deze lessen niet voor elke boer opgaan. De ene akkerbouwer is de andere niet. Maar wat wij doen is zorgen dat er zoveel mogelijk organische stof, zoals verteerde resten van stro en vaste mest, compost, in de grond zit. Dan houdt de grond het water beter vast. Fijn voor de wortels, want die kunnen dan beter water opnemen. Heel belangrijk. Mest en compost aanvoeren wordt wel steeds moeilijker vanwege wettelijke beperkingen." Wat je ook doet om droogte te voorkomen, je blijft als boer uiteindelijk ontzettend afhankelijk van het wee

2 - Maak de grond los "Zorg dat de structuur van de grond los is, zodat wortels diep kunnen wortelen. Dat is nodig omdat bij droogte het grondwater uiteraard daalt. En als je losse grond hebt is het voor de wortels nu eenmaal makkelijker om dieper de grond in te kunnen."