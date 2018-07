Kan Dumoulin in Frankrijk winnen met de Giro nog in de benen?

Het eerste beeld van Tom Dumoulin in Frankrijk deze week was dat van een slenterende man die zich verwonderde over een grote hortensia in de tuin van zijn hotel. Dat was woensdag, en er was niet de minste stress te bekennen bij de nummer twee van de Ronde van Italië, die met een ploeggenoot mag slapen in de enige kamer in een petit château in de Franse Vendée. De rest moet in het bijgebouw.

Het is een symbolische slaapplek voor de kasteelheer van Sunweb. Boven alle ambities van anderen staat deze Tour bij de ploeg de 'klassementsfocus' van kopman Dumoulin (27). Dus stel dat Michael Matthews, de groenetruiwinnaar van vorig jaar, samen met Dumoulin overblijft in een rit die de Australiër kan winnen, geeft hij dan zijn wiel af als Dumoulin lek rijdt? Ploegleider Tom Veelers heeft die orders al gegeven: "Ja, dan zal Michael zich opofferen."

Grote verrassing

Alles voor Dumoulin, dus. Ook al is het na de Giro in mei een grote verrassing hoe hij ervoor staat. Hij heeft zelf namelijk eveneens geen flauw benul, zo zei hij afgelopen week talloze malen.

Ja, hij voelt zich wel prima. Maar dat zegt iedereen. Uiteraard heeft hij goed nagedacht over de combinatie Giro-Tour. Rust genomen en op trainingskamp in het Franse La Plagne. Dat was een soort vakantie. "Het is zo mooi fietsen daar. Dat voelde niet als een moetje. Zelfs al ben ik over twee weken slecht, zou ik niet weten wat ik anders had moeten doen."

De ploeg houdt de kopman bewust in de rol van underdog. Veel favorieten reden immers de Giro niet en zouden dus in Frankrijk frisser moeten zijn, zo wijst de recente historie uit. Alberto Contador (2015) en Nairo Quintana (vorig jaar), de laatste twee toch geen slechte renners die de dubbel als klassementsman probeerden, kwamen na een slopende koers in Italië in Frankrijk altijd te kort.

Bovendien zijn er veel favorieten. Dumoulins ploeggenoot Laurens ten Dam kocht maandag nog even snel een 'Tourboekje', en schrok van de hoeveelheid namen van renners met klassementsambities. Froome (die ook de dubbel doet), Nibali, Porte, Bardet, Valverde, Quintana, Landa, Mollema, Uran, Adam Yates, Fuglsang, Kruijswijk en ga zo maar door. Dumoulin reageerde nuchter. "Het zijn er veel. Maar dat is elk jaar zo, toch?"