Kan dit zonder of moet er een werkwoord bij?

Je kunt natuurlijk wel werkwoorden verzinnen die erbij kunnen: 'nemen' ligt voor de hand, maar 'hebben' zou misschien ook kunnen. Maar welke moet erbij?

Kijk, nou doe ik het zelf ook! Ik schreef 'Welke moet erbij?' Daar had ik ook 'staan' kunnen toevoegen. Maar de zin zonder dat werkwoord klinkt eigenlijk prima, hij is duidelijk genoeg, en waarom zou er dan een overbodig werkwoord bij moeten?

Dit verschijnsel komt voor bij de zogeheten modale hulpwerkwoorden ('mogen,' 'moeten,' 'willen,' 'kunnen'), waar je een bepaling bij kunt zetten die iets zegt over de gewenste of ingeschatte toestand van het onderwerp. Vaak een richtingsbepaling ('Dit kan wel weg'), maar het kan ook een plaatsbepaling zijn ('Moet dat erbij?') of zelfs een eigenschap ('Mag dat ook rauw?', 'Ik wil niet dood!').

In al die gevallen kun je denken dat er een werkwoord is weggelaten ('Dit kan wel weggegooid worden' of 'Dit moet erbij gegoten worden'), maar de werkelijkheid is waarschijnlijk dat een eventuele handeling onbelangrijk is of vanzelf spreekt. Als je zegt 'Kan hij weg?' dan blijkt uit de context wel of je bedoelt 'gaan', 'lopen', 'rijden', 'gebracht worden' of 'gestuurd worden'. De zin specificeert alleen de gewenste situatie ('Hij is weg').

De modale werkwoorden hebben voldoende betekenis om een hypothetische wereld op te roepen. Je hoeft alleen de essentiele kenmerken te benoemen.

Ook een taalvraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl