Kan de Rotterdammer straks shoppen tijdens de dodenherdenking?

Moet je kunnen shoppen op de avond van 4 mei? UDS, de ondernemersvereniging in Rotterdam-centrum, vindt van wel. De vaste koopavond moet ook gewoon op vrijdagavond 4 mei doorgaan, vindt UDS, mits de winkeliers om 8 uur twee minuten stilte in acht nemen.

Rotterdam zou de eerste gemeente zijn waar de winkels tijdens de do­den­her­den­king open zijn

Volgens Detailhandel Nederland zou Rotterdam de eerste gemeente zijn waar gewinkeld kan worden tijdens de dodenherdenking. Mits het doorgaat. Het plan van de ondernemersvereniging leidt in de Maasstad zelf tot een hoop protest. Een meerderheid in de gemeenteraad is tegen het plan.

De herdenking is ‘zo belangrijk’, zegt Tanya Hoogwerf, die namens Leefbaar Rotterdam raadsvragen stelde over de openingstijden. “We betuigen op 4 mei respect aan de slachtoffers en nabestaanden. Dat moeten we in ere houden.” Juist omdat de stad zelf zo getroffen is tijdens de oorlog, zegt Hoogwerf. “Ik merk in de reacties dat het mensen raakt.”

Wij ontraden gemeenten met klem om de winkels op 4 mei te openen Comité 4 en 5 mei

Het comité 4 en 5 mei, dat de jaarlijkse herdenking organiseert, wijst erop dat de sluitingswet voorschrijft dat winkels de avond van 4 mei dicht zijn. “Gemeenten kunnen ervoor kiezen daarvan af te wijken”, zegt een woordvoerder. “Wij ontraden hen dat met klem.”

Detailhandel Nederland vindt dat de herdenking ‘op gepaste wijze’ moet plaatsvinden. Enkele winkels, bijvoorbeeld op stations en in ziekenhuizen, krijgen elk jaar een ontheffing. “Als winkels wel open gaan op de avond van 4 mei, dan vinden wij dat het werk om 8 uur twee minuten moet worden neergelegd, de deuren moeten worden gesloten en om stilte moet worden gevraagd.”

In 2013 werd de winkeltijdverordening in Rotterdam aangepast. Sindsdien biedt die ruimte aan winkels om op 4 mei de deuren te openen. Tot nu toe werden winkeliers nog niet voor die keuze gesteld, omdat het dit jaar de eerste keer is sinds 2013 dat de dodenherdenking op een vrijdag valt, de vaste koopavond.