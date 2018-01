Kan de Nam de aardbevingsschade vergoeden? En zo nee, wat doet Shell dan?

Als dat niet zo is, is Shell als mede-eigenaar van de Nam dan verplicht om zijn dochterbedrijf van de benodigde middelen te voorzien? En als Shell dat niet verplicht is, komt het concern dan toch over de brug?

Lees verder na de advertentie

De Nam had eind 2016 495 miljoen euro opzijgezet om aard­be­vings­scha­des te vergoeden. Het is de vraag of dat voldoende is.

Die vragen verhitten de gemoederen nadat Trouw zaterdag berichtte dat Shell mogelijk niet meer aansprakelijk is voor schikkingen en overeenkomsten die dochter Nam na begin juni 2017 heeft gesloten of zal sluiten. De berichtgeving leidde tot commotie. Tweede Kamerleden uitten forse kritiek op Shell en vroegen minister Wiebes om opheldering. Op Twitter waren er oproepen de pompen van Shell en Exxon, de andere eigenaar van de Nam, te mijden.

Broek ophouden Volgens de Nam is zijn financiële positie ‘robuust’ en beschikt het over ‘een sterke balans’: “Nam is solvabel en zal zelf adequate financiële buffers aanhouden.” De Nam wil zijn eigen broek ophouden. Maar kan het dat? De Nam heeft nauwelijks financiële reserves: de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen bedroeg eind 2016 4 procent. Verder had de Nam toen 495 miljoen euro opzijgezet om bevingschades te vergoeden. Het is de vraag of dat voldoende is, gezien de grote hoeveelheid claims die er liggen en kunnen komen. Waarschijnlijk zijn daar vele miljarden mee gemoeid. Bovendien moet de Nam de gaswinning uit het Groningenveld beperken en waarschijnlijk aan inkomsten inboeten. Marjan van Loon, directeur van Shell Nederland, zei zaterdag ook dat de financiële positie van de Nam ‘robuust’ is en dat de betrokken partijen (Nam, Shell, Exxon, red.) ‘hun best doen om dat zo te houden’. De Nam en de staat voeren momenteel overleg over de afhandeling van schades. Alle betrokkenen zijn het er volgens Shell over eens dat Groningers de schade vergoed krijgen. De kosten daarvan, memoreerde Shell, vallen onder de winningskosten. 64 procent daarvan komt voor rekening van de staat. Volgens Shell is het staatsaandeel in de gaswinsten bijna 90 procent.