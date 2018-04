Kan de Hongaarse oppositie Viktor Orbán verslaan?

Daarmee haalt hij niet, zoals vorige keren, een tweederde meerderheid. Maar in het Hongaarse kiessysteem dat de grootste partij buitensporig bevoordeelt, is 41 procent ruim voldoende voor een comfortabele parlementaire meerderheid.

Vraag is wel hoe betrouwbaar de peilingen zijn, want Hongaren geven tegenwoordig nog maar moeizaam antwoord op de vraag op wie ze stemmen. Opiniepeilers moeten 6000 mensen aanspreken om 1000 antwoorden te krijgen.

Daarbij speelt de angst dat antwoorden niet geheim zijn waarschijnlijk een belangrijke rol, erkent Andrea Virág van denktank Republikon. "Ik denk dat de oppositie daardoor systematisch wordt onderschat en regeringspartij Fidesz overschat."

Dat recept werd hen een paar weken geleden in de schoot geworpen, toen de Fidesz-kandidaat bij tussentijdse burgemeestersverkiezingen in het stadje Hódmezövasarhely dankzij een gezamenlijke oppositiekandidaat onverwacht verpletterend verslagen werd. De peilingen, die een dikke overwinning voor de regeringspartij hadden voorspeld, zaten er toen 20 procent naast.

Gekrakeel

Desondanks: vooral de laatste dagen trad in allerlei districten de ene partij na de andere terug ten gunste van kansrijkere oppositiekandidaten. Ze moesten wel. 60 tot 70 procent van de oppositieaanhangers blijkt bereid om op een andere partij te stemmen als Fidesz daarmee verslagen wordt. Ook maakt het veel kiezers boos dat de oppositiepartijen bezig zijn een mogelijke overwinning te verkwanselen.

De vraag is natuurlijk of het voor de oppositie niet te laat is. De opkomst speelt een belangrijke rol in de uitslag. Orbán heeft een forse en zeer trouwe aanhang, maar kan daarbuiten weinig mensen mobiliseren.

Een hoge opkomst zou voor verrassingen kunnen zorgen. Ook de opiniepeilers hebben geen idee in hoeverre oppositiestemmers door al het politieke gekrakeel inmiddels de moed hebben opgegeven en daarom morgen liever thuis blijven.