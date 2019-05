Kan de flirt van Fiat met Renault tot iets moois leiden?

De liefdesbrief is ontvangen, nu nog afwachten of de hartstocht wederzijds is. Dat is de situatie bij Renault. De Franse autofabrikant ontving onlangs een brief van de Italiaans-Amerikaanse autocombine Fiat-Chrysler (FCA) met daarin het voorstel om tot een fusie te komen. Dat plan hebben de Fransen nu in beraad. Mocht het tot een samenvoeging van de autobouwers komen, dan ontstaat met een totale jaarproductie van zo’n 8,7 miljoen wagens een van de grootste autoproducenten ter wereld. Alleen Volkswagen, Toyota én de huidige Renault-Nissan-Mitsubishi alliantie zijn groter.

Lees verder na de advertentie

“Dat is wel een onverwachte wending na alle ontwikkelingen tussen Renault en Nissan”, zegt Max Erich, sectoreconoom automotive bij ING. De verstandhouding tussen Renault en Nissan is ernstig bekoeld sinds de inmiddels gewezen topman van de alliantie, Carlos Ghosn, door Japan twee keer werd gearresteerd wegens fraude en zelfverrijking.

De grote vraag is wat er met Renault-part­ner Nissan gaat gebeuren

Dat Fiat-Chrysler (bekend van merken als Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Dodge en Jeep) op zoek is naar een sterke partner gonst al een tijdje rond in de autowereld. Schaalvergroting is noodzaak nu de auto-industrie volop werkt aan de omschakeling naar auto’s met een volledig of deels elektrische aandrijflijn. Erich: “Fiat-Chrysler lijkt met deze stap nu de vlucht naar voren te kiezen. Door actief op zoek te gaan naar een fusie voorkomen ze dat ze uiteindelijk zelf als overnameprooi dienen. FCA loopt in feite achter als het gaat om de ontwikkeling van elektrisch en autonoom rijden. Ze hebben dringend behoefte aan een partner die hen daarbij helpt. Ook verliezen ze terrein in Europa.”

Een fusie met Renault kan voor Fiat-Chrysler, maar ook voor Renault, veel voordelen opleveren. In de eerste plaats kunnen miljarden worden bespaard door samen auto’s op een universeel platform te bouwen, wat nu al min of meer de standaard is in de auto-industrie. Ook het ontwikkelen van nieuwe technologieën levert meer op als een beroep kan worden gedaan op elkaars kennis.

Amerikaanse markt Daar komt bij dat FCA wél een stevige voet aan de grond heeft in de VS, vooral met de grote SUVs en pickups van merken als Dodge, Jeep en RAM. Erich: “Renault heeft weer meer ervaring in elektrisch en is groter in Europa, maar is niet aanwezig in de VS. Daar kun je dus wel een match zien.” De Franse overheid – met 15 procent grootaandeelhouder – schijnt niet onwelwillend tegenover het fusievoorstel van FCA te staan. Wel wil Parijs eerst goed bekijken wat voor gevolgen een eventuele samensmelting met zich meebrengt, bijvoorbeeld voor Franse fabrieksmedewerkers. Met het plan zouden geen fabrieken hoeven te worden gesloten. Het hoofdkantoor van de nieuwe gigant zou formeel in Nederland komen en de top van het bedrijf zou moeten bestaan uit een eerlijke verdeling van bestuursleden van beide concerns. Ook voor Nissan is een zetel in de bestuurskamer bedacht. Als het tot een Renault-FCA komt heeft het bedrijf een gezamenlijke waarde van 32,6 miljard euro en krijgt het noteringen op liefst drie beurzen, in Milaan, Parijs en New York. Het grote vraagteken is volgens Erich wat de rol van Nissan in het verhaal is of wordt. “Ik denk dat zowel FCA als Renault graag Nissan en Mitsubishi erbij houden. Volgens nieuwsberichten lijkt Elkann, voorzitter van FCA, de relatie met Nissan te willen behouden. Het is ook onmogelijk om nu van de ene op de andere dag de Renault-Nissan link door te snijden. Er zijn gezamenlijk platformen ontwikkeld waar heel veel nieuwe modellen van Renault, Nissan en Mitsubishi de komende jaren op gebouwd gaan worden. Ze blijven dus zeker nog wel wat jaren verbonden. Voor Nissan is het ook niet prettig mochten ze alleen komen te staan. Wellicht voelen ze nu meer druk om aan te sluiten.” Erich verwacht dat het geflirt naar elkaar in de autobranche meer partners tot elkaar zal brengen nu Tesla nog altijd een elektrische voorsprong heeft en Volkswagen binnenkort overgaat tot een groots elektrisch offensief: “Dat vraagt om reactie van anderen. Je moet nu snel concrete plannen hebben voor de overgang naar elektrisch om niet achterop te raken. Het spel wie-met-wie komt nu echt los.” Renault neemt naar verwachting volgende week een beslissing over het fusievoorstel van FCA.

Lees ook:

‘God’ Carlos Ghosn had alle macht, dus hij deed én hij nam wat hij wilde De verdachte Nissan-topman duldde geen tegenspraak, blijkt uit een onderzoeksrapport van het autobedrijf.