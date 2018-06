Kan bier uit blik een exquise smaakervaring bieden?

Lelijk blik? Er zijn meer uitzonderingen. De Deense bierbrouwer Mikkeller werkte vorig jaar samen met regisseur David Lynch. Voor diens eigen filmfestival brouwden ze drie Twin Peaks-bieren in schitterende blikjes die naar de serie verwijzen: ‘Log Lady Lager’, ‘Red Room Ale’, en ‘Damn Good Coffee Stout’. Jammer: er zijn een paar verkoopadressen in Amerika, maar ze bestellen is niet mogelijk.

Lees verder na de advertentie

Want het klopt ongetwijfeld dat bier beter op smaak blijft als het lichtdicht verpakt is. Maar het oog wil ook wat, en zo’n blikje ziet er meestal toch ietwat cheap uit. Je associeert het niet met een exquise smaakervaring, eerder met de sixpacks pils uit de aanbieding die erdoorheen gaan tijdens een luidruchtige avond voetbal kijken.

Van geen van deze bieren sloeg ik stijl achterover

Maar goed, er wordt dezer dagen weer gevoetbald, dus laten we eens op zoek gaan naar bijzonder blikbier waarmee je ook qua uitstraling voor de dag kunt komen. Dat is nog knap lastig, design is niet het sterkste punt van veel ambachtelijke brouwers.