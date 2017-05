Kampong zet stap richting titel

Kampong, de grootste hockeyclub van Nederland (3300 leden), deed vanavond een nieuwe poging. Met voorlopig succes. Ze wonnen de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs (best-of-three) tegen Rotterdam na een zinderende serie shoot-outs. Ruim drieduizend toeschouwers zagen dat Bjorn Kellerman na achttien (!) shoot-outs voor de beslissing zorgde, nadat de wedstrijd in een gelijkspel was geëindigd (1-1). Zaterdag (en indien nodig zondag) wordt de finale vervolgd bij Rotterdam.

Lees verder na de advertentie

Dat Kampong en Rotterdam om het landskampioenschap strijden, is een grote verrassing. De twee clubs eindigden het seizoen respectievelijk als nummer vier en drie. In de halve finale rekende Rotterdam in drie duels af met Amsterdam, en Kampong versloeg het favoriete Bloemendaal, dat de competitie als koploper was geëindigd.

“We zijn veranderd in een blauwe vechtmachine”, zei Constantijn Jonker (Kampong) na de ontsnapping tegen Rotterdam. “Een aantal jongens is op ramkoers gegaan aan het einde van het seizoen. Kennelijk hadden we dat nodig.”

Jonker refereerde daarmee aan de belabberde eerste seizoenshelft van Kampong, die de ploeg verplichtte tot een indrukwekkende inhaalrace na de winterstop. De remonte duurde tot de allerlaatste seconde van de reguliere competitie. Toen legde strafcornerspecialist Martijn Havenga aan voor de gelijkmakende 2-2 tegen Oranje-Rood, waardoor niet regerend landskampioen Oranje-Rood maar Kampong naar de play-offs ging.

Tegen Rotterdam begon Kampong afwachtend aan het eerste duel om het lands­kam­pi­oen­schap

Kampong wil die opmars doorzetten. Tegen Rotterdam begon het afwachtend aan het eerste duel om het landskampioenschap. Kellerman en aanvoerder Quirijn Caspers (Kampong) probeerden het met de backhand en aan de andere kant was Jeroen Hertzberger, topscorer van de hoofdklasse (28 doelpunten), dichtbij de openingstreffer.

Zijn strafcorner eindigde op de voeten van de Ierse doelman David Harte. Eigenlijk was het wachten op het moment dat de vermoeidheid zou intreden, wat een logisch gevolg zou zijn van het intensieve speelschema.

Kampong en Rotterdam speelden vanavond hun vierde duel in acht dagen. Dat liet zich voelen na rust. Er vielen steeds meer ruimtes. Hertzberger soleerde negen minuten voor tijd naar de voorsprong, maar een paar minuten later was het weer gelijk via Havenga (strafcorner).

Dat de spelers een zware slotfase van de competitie in de benen hebben, bleek vooral in de serie shoot-outs. De ene na de andere speler miste. Illustratief was de poging van international Seve van Ass (Rotterdam), die te vermoeid was om de bal nog te controleren.

“Het was geen mooi hockey”, vond Kampong-coach Alexander Cox. “Maar we dwingen het telkens af, ook al staan we met de rug tegen de muur. Dat is de kracht van dit team.”

Titelkansen? Cox koestert de voorsprong van Kampong, maar tegelijkertijd zette hij meteen de voorbereiding in op de wedstrijd van zaterdag. Of hij zich bewust is van het feit dat hij Kampong na 32 jaar weer de landstitel kan bezorgen? Cox haalde zijn schouders op. “Dat speelt totaal niet in deze groep”, zei hij. “Al deze jongens zijn geboren nadat Kampong voor het laatst landskampioen werd (in 1985, red.). Eerst werd er gezegd dat wij geen finales kunnen winnen, maar vorig jaar hebben we daarmee afgerekend door de Euro Hockey League te winnen. Nu gaan we vol voor de landstitel. Ik ben ervan overtuigd dat we dit weekend een potje gaan winnen bij Rotterdam.”

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.