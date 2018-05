Kampong prolongeert titel na zinderende finale

Het raakte de kern van teamsport. Toen Sander de Wijn, aanvoerder van hockeyclub Kampong, zondagmiddag de kracht van de Utrechtse succesformatie moest omschrijven, zei de verdediger: “Ik durf te zeggen dat wij misschien niet de beste spelers hebben. Maar onze bereidheid - van jong tot oud, van de nummer één tot de nummer achttien - zie ik als de grote kracht van dit team.”

Onverzettelijk. Vechtmachine. Onoverwinnelijk. En vooral vertrouwen. Het waren kenmerkende, rake typeringen die zondag klonken op het zonovergoten veld van Kampong, dat vorig seizoen voor het eerst sinds 32 jaar landskampioen was geworden en de titel wist te prolongeren in een zinderende playoff-finale tegen Amsterdam. De Utrechters wonnen de derde en beslissende wedstrijd met 3-1.

“We hebben vertrouwen in elkaar, maar ook in onszelf”, zei Kampong-coach Alexander Cox na afloop. Cox heeft een succesmachine gemaakt van de blauwwitte formatie uit Utrecht. Na de zege in de Euro Hockey League (in 2016) was er nu de tweede opeenvolgende landstitel. Kampong deed dat na de - wat Cox noemde - beste wedstrijd van het seizoen, waarin zijn ploeg andermaal over een leeuwenhart bleek te beschikken.

Kampong-Amsterdam ging alleen veel verder dan dat. Zowel Cox als zijn verliezende collega Graham Reid stelde dat de playoff-finale regelrechte reclame voor het hockey was geweest. Ze spraken met recht. De eindstrijd was van hoog niveau, met ploegen die elkaar weinig ontlopen en wedstrijden die tot de laatste minuut spannend bleven. Zeker voor de neutrale kijker die thuis op tv keek (en daardoor ook de beslissing van de videoscheidsrechter kon waarnemen), was het een lust voor oog en oor.

Dat begon zaterdag al, toen Kampong, dat het eerste duel na shoot-outs had gewonnen, in eigen huis de landstitel opnieuw wilde grijpen. Dat lukte die dag niet. Twee geweldige voltreffers van Amsterdam-spits Mirco Pruyser (2-1) brachten Amsterdam naast Kampong in de finale (best-of-three). Het was meteen de eerste seizoensnederlaag van de Utrechters.

Zondag werd het feest vervolgd. Wederom ruim vierduizend toeschouwers zagen dat Kampong dit keer wél met gif begon en de leiding nam via Jasper Luijkx (na een perfect uitgevoerde counter). Pruyser, opnieuw met een verwoestend schot, maakte vlak voor rust gelijk, waarna de spanning alsmaar toenam na de pauze. Amsterdam kreeg corner na corner (zeven in totaal), maar Justin Reid-Ross, normaliter een specialist, wist zich er geen raad mee. “Voor mij was dat frustrerend om te zien”, baalde coach Reid na afloop. “Kansen kregen we genoeg, maar we benutten ze niet.”